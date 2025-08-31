Diretta Liverpool Arsenal, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Anfield per la terza giornata di Premier League 2025/2026.

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL, I REDS OSPITANO I GUNNERS

Domenica 31 agosto 2025 alle ore 17:30 parte la diretta Liverpool Arsenal. Presso l’impianto di Anfield va in scena una delle grandi classiche della Premier League con i Reds che ospitano i Gunners nella terza giornata della nuova stagione 2025/2026. La squadra di Arne Slot punta al titolo finale e non vuole più fare figuracce dopo un avvio inaspettato.

I padroni di casa, in maniera del tutto inaspettata, hanno infatti perso il Community Shield contro il Crystal Palace ai calci di rigore nel primo impegno ufficiale dell’annata ma hanno comunque saputo rialzarsi subito sconfiggendo il Bournemouth tra le mura amiche ed il Newcastle poi in trasfera nei primi due turni di campionato.

Dal canto suo l’Arsenal è partito bene in Premier superando di misura il Manchester United ad Old Trafford e schiantando quindi il Leeds United all’Emirates Stadium con una cinquina. In quest’ultima occasione Calafiori ha fornito ben due assist ai suoi compagni Gyokeres e Timber, i quali hanno siglato una doppietta ciascuno.

Il mercato ancora aperto potrebbe sempre aggiungere o togliere a queste due compagini che hanno provato a migliorare i rispettivi organici nel corso dell’estate. Nel Liverpool in particolare si era parlato a lungo del ritorno in Italia di Federico Chiesa o del trasferimento in Serie A di Darwin Nunez, passato all’Al-Hilal, quando invece i britannici hanno acquistato Giovanni Leoni dal Parma.

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Liverpool Arsenal verrà trasmessa in televisione dall’emittente satellitare Sky. Tutti gli abbonati potranno quindi sintonizzarsi sui canali Sky Sport 252Sky Sport 4K e Sky Sport Uno per poter seguire la partita. Il match sarà a disposizione anche in streaming sull’applicazione Sky Go così come per gli iscritti alla piattaforma Now TV.

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Liverpool Arsenal possiamo ipotizzare l’impiego del 4-2-3-1 con Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konaté e Szoboszlai in difesa, Gravenberch e Jones in mediana, Gakpo, Wirtz e Salah sulla trequarti a supporto dell’unica punta Ekitike da parte del tecnico Arne Slot per i padroni di casa in avvio di match. Il modulo 4-3-3 con Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba e Timber nelle retrovie, Nwaneri, Rice e Zubimendi a centrocampo, Madueke, Saka e Gyökeres davanti dovrebbe invece essere la soluzione adottata da mister Arteta per i suoi biancorossi.

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakers in merito al possibile esito finale della diretta Liverpool Arsenal sembrano in generale propendere a favore dei padroni di casa. Stando ad esempio a Sisal e Snai, la vittoria dei Reds non verrebbe pagata oltre il 2.15 ed il 2.10. Il pareggio è il risultato meno probabile per questa sfida con l’x indicato a 3.40 ed a 3.50 mentre il successo degli ospiti ha qualche chance in più di concretizzarsi con il segno 2 quotato a 3.25 ed a 3.30.