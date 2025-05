Diretta Liverpool Arsenal, gunners in campo dopo l’eliminazione

Alle 17.30 si giocherà la diretta Liverpool Arsenal l’ultima per la trentaseiesima giornata di Premier League che nonostante sia la sfida tra il primo e secondo posto ha quasi nessun valore per le due squadre, i reds infatti hanno già vinto il campionato con diverse giornate di anticipo e non sono obbligati a fare risultato contro gli avversari, come dimostrato nella sconfitta 3-1 contro il Chelsea, non per questo però gli regaleranno la partita vista anche la notorietà della sfida.

Moviola di PSG Arsenal/ Gunners furiosi per il rigore mancato, Hakimi graziato dal rosso (8 maggio 2025)

Per i gunners invece la partita potrà essere importante per dimenticare la sconfitta 2-1 in casa del PSG nella semifinale di Champions League, il loro secondo posto in campionato è messo in discussione dal Manchester City ma comunque la qualificazione alla prossima Champions è assicurata.

Diretta Liverpool Arsenal, come seguire la partita in streaming video e tv

Le immagini della diretta Liverpool Arsenal arriveranno da Anfield e saranno trasmesse nel nostro paese da Sky Sport, unica emittente che possiede i diritti per la competizione inglese, il canale di riferimento sarà uno e sarà Sky Sport Uno, ovviamente insieme a SkyGo e NowTv per lo streaming.

DIRETTA/ PSG Arsenal (risultato finale 2-0): Hakimi porta i francesi avanti! (7 maggio 2025)

Formazioni Liverpool Arsenal, probabili ventidue in campo

Le formazioni che dovrebbero essere in campo nella diretta Liverpool Arsenal potrebbero vedere alcuni cambi rispetto ai titolarissimi per motivi differenti, Arne Slot non ha bisogno di fare punti e potrebbe concedere minuti a chi ha giocato meno schierando nel suo 4-2-3-1 Alisson in porta, Tsimikas, Van Dijk, Quansah e Bradley in difesa, Endo e Jones in mezzo al campo, Salah, Elliott e Gakpo sulla trequarti alle spalle di Diogo Jota in attacco. La stanchezza dell’ultima sfida dovrebbe portare Mikel Arteta a scegliere nel suo 4-3-3 Raya, Calafiori, Kiwior, Saliba e White, Odegaard, Thomas Partey e Merino, Saka, Trossard e Martinelli.

Probabili formazioni Psg Arsenal/ Quote: Arteta medita qualche cambio (Champions League, 7 maggio 2025)

Liverpool Arsenal, quote e possibile esito finale

Nonostante l’interesse relativo per il risultato nella diretta Liverpool Arsenal a partire favoriti sono i reds che nel percorso in campionato hanno dimostrato di essere la squadra più forte della Premier League o almeno quella più in forma in questa stagione, la batosta dell’eliminazione dalla Champions League poi potrebbe influire sulla prestazione dei gunners e rendere difficile il loro trionfo.

Anche per bet365 il risultato più probabile è la vittoria del Liverpool che infatti viene quotata 2.00, molto simili i valori del pareggio e della vittoria dell’Arsenal, il primo viene fissato a 3.50 mentre il secondo verrà pagato 3.60.