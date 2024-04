DIRETTA/ Liverpool Atalanta video streaming tv: la Dea ha già sbancato Anfield… (oggi 11 aprile 2024)

DIRETTA LIVERPOOL ATALANTA: I TESTA A TESTA

Sempre più vicina la diretta di Liverpool Atalanta, che non è una prima volta nelle coppe europee: infatti, le due squadre erano state avversarie nel girone di Champions League nella stagione 2020-2021. Il 25 novembre di quattro anni fa l’Atalanta ha nuovamente scritto la storia nella città dei Beatles: se il 5-1 all’Everton nel 2017 aveva rappresentato la più larga vittoria di una squadra italiana in Inghilterra, quel giorno di autunno la Dea aveva addirittura espugnato Anfield, trovando i gol di Josip Ilicic e Robin Gosens tra 60’ e 64. Una vittoria straordinaria, che ovviamente resterà sempre come ricordo; all’andata invece le cose erano andate abbastanza diversamente.

Formazioni Liverpool Atalanta/ Quote: Lookman o De Ketelaere? (Europa League, 11 aprile 2024)

Il Liverpool aveva passeggiato al Gewiss Stadium, solo due settimane prima: addirittura 5-0. Nel primo tempo Diogo Jota aveva indirizzato la partita con una doppietta, nel secondo tempo i Reds avevano dato fuoco alle polveri segnando tre volte in sette minuti. Mohamed Salah, Sadio Mané e Diogo Jota che si era portato a casa il pallone: una punizione severissima per l’Atalanta che si era comunque qualificata agli ottavi anche grazie al 2-0 di Anfield, poi la strada si era interrotta contro il Real Madrid per entrambe (prima l’Atalanta, poi il Liverpool). (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato finale 2-1): Viola fa il miracolo! (7 aprile 2024)

LIVERPOOL ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Liverpool Atalanta sarà trasmessa su Sky. Potranno seguire questo super match gli abbonati a Sky Sport, grazie al pacchetto che trasmette l’UEFA Europa League, la Conference e la Champions League.

La diretta streaming Liverpool Atalanta sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

LIVERPOOL ATALANTA, OROBICI AD ANFIELD

La diretta Liverpool Atalanta, in programma giovedì 11 aprile alle ore 21:00, racconta dell’andata dei quarti di finale di Europa League. I Reds con 12 punti hanno staccato di uno il Tolosa al primo posto, saltando così i sedicesimi e affrontando direttamente agli ottavi lo Sparta Praga che ha inflitto senza pietà visto l’11 a 1.

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato finale 2-2): Reds agganciati in vetta! (7 aprile 2024)

Gli orobici non hanno avuto grosse difficoltà a finire il Gruppo D al primo posto, davanti allo Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow. Nella fase ad eliminazione diretta, eliminato lo Sporing Lisbona che era già presente nel raggruppamento.

LIVERPOOL ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Liverpool Atalanta vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Kelleher, difesa a quattro con Bradley, Gomez, van Dijk e Robertson. A centrocampo Szoboszlai, Endo e Mac Allister mentre Salah, Nunez e Diaz in attacco.

L’Atalanta invece replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Musso, pacchetto arretrato composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Holm e Ruggeri agiranno da esterni con Ederson e de Roon in mediana. Il duo di trequartisti Koopmeiners e Lookman con Scamacca centravanti.

LE QUOTE DI LIVERPOOL ATALANTA

Le quote per le scommesse di Liverpool Atalanta favorita la squadra di casa a 1.30. Secondo bet365, la X vale 5.75 con il 2 che regala nove volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è molto probabile dato che contano l’Over a 1.40 contro l’Under a 2.75. Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA