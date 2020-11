Diretta Liverpool Atalanta/ Streaming video tv: sfida impossibile? (Champions League)

DIRETTA LIVERPOOL ATALANTA: SERVE ALMENO UN PUNTO

Liverpool Atalanta, partita diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre: siamo ad Anfield, dove si gioca per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League 2020-2021. La Dea sembra essere in calo: sabato ha pareggiato senza gol sul campo dello Spezia e si è staccata dalle primissime posizioni della classifica, e anche la situazione in questo girone non è rosea come ci si sarebbe potuti immaginare. Tre settimane fa a Bergamo gli orobici hanno subito una batosta: il Liverpool ha vinto 5-0 e questa sera può archiviare la qualificazione agli ottavi, Gian Piero Gasperini se la dovrà ancora sudare perché l’Ajax, che ha una differenza reti migliore, ha anche segnato due gol al Gewiss Stadium e, qualora le consegne contro il Midtjylland fossero rispettate, potrebbe accontentarsi di un pareggio ad Amsterdam nella sfida diretta. Ecco perché la Dea vuole almeno un punto qui, cosa che potrebbe permetterle di sparigliare le carte; aspettando la diretta di Liverpool Atalanta proviamo allora a fare una valutazione sulle potenziali scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIVERPOOL ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Atalanta sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport Arena (lo troveranno al numero 204 del loro decoder), con la consueta alternativa che viene fornita dalla stessa emittente in assenza di un televisore, ovvero la diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è attivabile come di consueto grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA

Anche in Liverpool Atalanta, come già domenica sera, Jurgen Klopp deve rinunciare a parecchi giocatori: vista la situazione del girone potrebbe dare spazio a seconde linee del calibro di Tsimikas e Nathaniel Phillips in difesa, con Alisson in porta e la conferma di Robertson a sinistra. Milner può fare il terzino o andare in mezzo al campo per giocare come mezzala, a quel punto uno tra Curtis Jones e Naby Keita rimarrebbe inizialmente fuori (da vedere se Thiago Alcantara ce la farà), poi attenzione al tridente dove a prendersi un turno di riposo potrebbe essere Firmino, eventualmente con Sadio Mané stretto tra Salah e Diogo Jota o anche con Origi da prima punta.

L’Atalanta va ad Anfield senza Malinovskyi e con il possibile forfait di Hateboer: da valutare allora le possibilità per Gasperini che in difesa, davanti a Sportiello, dovrebbe puntare su Toloi, Palomino e uno tra Djimsiti e Cristian Romero mentre a sinistra avrà Gosens, con De Roon che invece agirà in mezzo con Freuler. Pasalic potrebbe tornare utile per la trequarti, qualora la Dea giocasse con una sola punta: in questo caso l’unico attaccante sarebbe Duvan Zapata con anche Alejandro Gomez alle sue spalle, come sempre l’alternativa è rappresentata dalla coppia dei colombiani e dunque vedremmo nuovamente in campo Muriel, mentre la sorpresa sarebbe una maglia da titolare per Lammers.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Liverpool Atalanta, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,63 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.



