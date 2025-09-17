Presentazione della diretta Liverpool Atletico Madrid, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

DIRETTA LIVERPOOL ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci può dire la diretta Liverpool Atletico Madrid dal punto di vista dei precedenti? Ne abbiamo otto: quelli sicuramente più interessanti sono stati giocati nel 2010, era la semifinale della allora nuova Europa League e il Liverpool aveva avuto la meglio ai supplementari, perché al gol di Diego Forlan al Vicente Calderon aveva risposto Alberto Aquilani ad Anfield e poi Forlan era andato ancora in rete, ma dopo il sigillo di Youssi Benayoun. La rivincita dell’Atletico Madrid è arrivata dieci anni più tardi, negli ottavi di Champions League: altra qualificazione ai supplementari, anche clamorosa perché maturata alla fine in trasferta.

DIRETTA/ Bayern Monaco Chelsea (risultato 0-0) video streaming tv: via alla grande sfida! (17 settembre 2025)

Gli ultimi precedenti sono in una fase a girone e i Reds li hanno vinti entrambi (ad Anfield reti del compianto Diogo Jota e di Sadio Mané), i primi invece nel 2008, sempre girone di Champions League, ed era stato doppio 1-1 con i gol di Maxi Rodriguez e Steven Gerrard (su rigore) in terra inglese. Non è passato dunque pochissimo dall’ultima sfida, ma nemmeno così tanto; le due squadre in ogni caso sono profondamente rinnovate ma noi siamo davvero curiosi di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco di Anfield, possiamo farlo subito perché è davvero tutto pronto e la diretta Liverpool Atletico Madrid comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Psg Atalanta (risultato 0-0) video streaming tv: in campo Maldini e Bernasconi! (17 settembre 2025)

Diretta Liverpool Atletico Madrid, come seguire la partita

La diretta Liverpool Atletico Madrid andrà in scena ad Anfield e potrà essere vista per gli interessati potrà essere seguita in televisioni grazie ai servizi messi a disposizione di Sky per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253) ma anche di tutti gli altri utenti tramite il canale in chiaro di TV8, canale 8 del digitale terrestre, come al solito poi sarà possibile anche lo streaming su NowTv e SkyGo.

Liverpool Atletico Madrid, la difesa di Simeone sfida l’attacco di Slot

L’altro big match della prima giornata della League Phase della Champions League è la diretta Liverpool Atletico Madrid che alle 21.00 metterà davanti due squadre che negli ultimi anni hanno investito grandi cifre per rinforzare le proprie rose e riuscire a competere con le più forti formazioni nei loro campionati e in Europa, i reds ci sono riusciti e lo scorso anno sono riusciti a vincere la Premier League con un dominio che è andato dalla prima giornata all’ultima, quest’anno vogliono ripetersi e i risultati delle prime partite, ultimo lo 0-1 in casa del Burnley gli stanno dando ragione.

DIRETTA/ Ajax Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Esposito con Thuram, in campo! (17 settembre 2025)

Per i colchoneros invece l’inizio della stagione ha seguito molto la fine della scorsa con diverse difficoltà in fase difensiva, da sempre il punto di forza della seconda squadra di Madrid, nelle prime quattro giornate de La Liga infatti è arrivato una sola vittoria, per 2-0 contro il Villarreal e due pareggi che portano così solo 5 punti sui 12 disponibili.

Formazioni Liverpool Atletico Madrid, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Liverpool Atletico Madrid Arne Slot e Diego Simeone si affideranno ai loro giocatori migliori, quelli che gli hanno portato fortuna in queste prime partite nei rispettivi campionati, i reds quindi adotteranno un 4-2-3-1 con Alisson in porta, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez in difesa, Szoboszlai e Gravenberch in mezzo al campo, Ekitiké in attacco supportato da Salah, Wirtz e Gakpo sulla trequarti. Per i colchoneros invece il modulo scelto sarà il solito 4-4-2 con Oblak come portiere, Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri difensori, Simeone, Johnny Cardoso, Gallagher e Barrios come centrocampisti e gli attaccanti saranno Griezmann e Alvarez.

Pronostico Liverpool Atletico Madrid, quote e possibile risultato finale

Nella diretta Liverpool Atletico Madrid c’è una squadra che parte nettamente come favorita per la vittoria finale non solo per i giocatori in campo ma anche e soprattutto per il gioco e l’intensità che ha fatto vedere in queste prime partite e soprattutto nella passata stagione dove ha dominato dall’inizio alla fine il suo campionato. Si tratta dei reds che anche secondo bet365 sono i favoriti e che hanno il valore più basso per la vittoria pari a 1.56, per quanto riguarda la vittoria degli spagnoli invece è considerato il più difficile da vedere e quindi è fissata a 5.50, infine il pareggio può essere possibile anche se comunque difficile per questo verrà pagato a 4.20 in caso si verifichi.