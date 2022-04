DIRETTA/ Liverpool Benfica video streaming tv: i numeri di una storia gloriosa

DIRETTA LIVERPOOL BENFICA: TESTA A TESTA

Avevamo parlato dei precedenti di Liverpool Benfica in occasione della partita di andata: quello di otto giorni fa è stato l’undicesimo episodio e ha anche rappresentato la seconda vittoria consecutiva per i Reds. L’andamento del testa a testa è però assolutamente curioso e anomalo: i primi cinque match infatti li ha vinto il Liverpool in un periodo compreso tra il 1978 e il 1984, e peraltro tutti validi per ottavi o quarti della Coppa dei Campioni. Il Benfica, con un 1-0 casalingo nel novembre 1984 (inutile per l’esito della qualificazione) ha invece inaugurato una striscia di quattro vittorie contro i Reds, sfociata nell’andata dei quarti di Europa League 2009-2010 quando al Da Luz avevano deciso, in rimonta dopo il gol di Daniel Agger, due rigori di Oscar Cardozo.

Il problema è che il Liverpool aveva ottenuto anche quella qualificazione; possiamo infatti notare che in ben quattro occasioni sono stati gli inglesi a superare il turno, mentre il Benfica lo ha fatto soltanto negli ottavi di Champions League 2005-2006. A quell’epoca risale anche l’unica vittoria che le Super Aquile abbiano timbrato ad Anfield: dopo il successo per 1-0 a Lisbona, la squadra allenata da Ronald Koeman aveva superato quella di Rafa Benitez (che qualche mese prima aveva vinto il titolo, e sarebbe tornata in finale un anno dopo) con i gol di Simao Sabrosa e Fabrizio Miccoli, centrando un grande colpo. Difficile che stasera la storia si ripeta, eppure mai dire mai… (agg. di Claudio Franceschini)

KLOPP VEDE LA SEMIFINALE!

Liverpool Benfica, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Match point per i Reds che si sono avvicinati in maniera estremamente significativa alla semifinale vincendo 1-3 all’Estadio da Luz il match d’andata con i gol di Konate, Mané e Luis Diaz, potendo dunque gestire due gol di vantaggio in questa sfida casalinga di ritorno.

Liverpool che è reduce dalla sfida stellare in campionato in casa del Manchester City: 2-2 il risultato finale in un match che è stato ammirato in tutto il mondo e che ha lasciato i Citizens avanti sui Reds di un solo punto, con la lotta per la Premier League ancora apertissima. Nel campionato portoghese il Benfica ha vinto 3-1 il derby col Belenenses nel weekend e ha mantenuto il terzo posto in classifica, restando però a -15 dal Porto capolista e a -9 dallo Sporting secondo.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BENFICA

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Benfica, match che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. Risponderà il Benfica allenato da Nelson Verissimo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Núñez.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Benfica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Benfica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.00.











