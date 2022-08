Diretta Liverpool Bournemouth/ Streaming video tv: i Reds devono riprendersi

DIRETTA LIVERPOOL BOURNEMOUTH: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Liverpool Bournemouth che ci aspetta questo Sabato 27 Agosto alle 16,00, mette in scena quello che sulla classifica è uno scontro salvezza. Se infatti la modesta formazione ospite partiva già con questo obiettivo, ossia rimanere nella massima serie inglese, il Liverpool invece sembra aver perso se stesso e si ritrova a navigare dopo tre partite nelle zone basse della classifica.

Quello che manca ai Reds sembra la cattiveria agonistica tipica delle squadre di Klopp, la squadra infatti fa fatica a correre dietro al pallone per recuperarlo per tutti e novanta i minuti. Che sia la fine di un ciclo? Difficile da pensare visto che molti giocatori, a parte i veterani, sono ancora nel fiore della loro carriera, vuoi per i ricambi non all’altezza o per la motivazione persa dai giocatori, ma il Liverpool deve trovare una soluzione e riuscire da questo periodo perché anche l’Europa che conta sembra lontana di questo passo. Sarà forse questa la partita della svolta?

LIVERPOOL BOURNEMOUTH STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Da anni ormai per il calcio inglese per questa diretta Liverpool Bournemouth, la visione via tv sarà disponibile solo su Sky, in onda sui suoi canali calcio. In alternativa, la piattaforma NowTv trasmetterà la diretta in streaming.

LIVERPOOL BOURNEMOUTH, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del calcio d’inizio per la diretta tra Liverpool Bournemouth, diamo un’occhiata a come potrebbero schierarsi le squadre in campo: Klopp si affiderà molto probabilmente ancora al suo 4-3-3, attenzione al ritorno di Nunez che dopo la squalifica può tornare a disposizione dell’allenatore tedesco. In mezzo al campo ci sarà molta fisicità infatti non stupirebbe vedere di nuovo Milner e Henderson.

Il Bournemouth di Parker potrebbe schierare un 3-1-4-2 a trazione estremante offensiva, infatti tenere come unico centrocampista sulla mediana Lerma potrebbe rivelarsi deleterio, soprattutto quando le squadre inizieranno ad allungarsi. Occhio a Moore che invece è l’uomo più pericoloso per gli ospiti, l’unico ad essersi reso pericoloso nella partita contro l’Arsenal terminata per 2-0 a favore dei Gunners. Non sorprenderebbe infatti vedere a partita in corso lo spostamento di uno dei trequartisti in posizione più arretrata.

QUOTE: LIVERPOOL BOURNEMOUTH

In attesa della diretta Liverpool Bournemouth, vediamo come Snai pronostica questa partita e le relative quote: Liverpool a 1,80. Pareggio a 3,50 e la vittoria del Bournemouth a 6,25.

