Diretta Liverpool Chelsea/ Streaming video tv: per i Blues è vitale (Premier League)

Liverpool Chelsea, in diretta da Anfield, si gioca alle ore 21:15 italiane di mercoledì 22 luglio: siamo nella 37^ giornata della Premier League 2019-2020, un penultimo turno spezzettato dagli impegni in FA Cup tra cui quello dei Blues, che hanno fatto l’impresa eliminando il Manchester United e ora avranno la possibilità di mettere in bacheca almeno un titolo, contendendolo all’Arsenal. Questa partita però è cruciale per la qualificazione in Champions League: la squadra di Frank Lampard occupa il terzo posto con un punto su Leicester – che ha una partita in più – e gli stessi Red Devils, che stanno risalendo alla grande la corrente. La decisione di riammettere il Manchester City nelle coppe non lascia appelli: bisogna chiudere tra le prime quattro e dunque chiedere strada alla vincitrice della Premier League, che dopo il titolo aritmetico ha lasciato qualcosa per strada e ha dunque perso la possibilità di centrare il record di punti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Liverpool Chelsea; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco di Anfield possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Chelsea è un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare, che la potranno seguire su Sky Sport Football (canale che troveranno al numero 203 del decoder di Sky). In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà possibile accedere alla partita di Premier League anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Jurgen Klopp potrebbe ritrovare Milner per Liverpool Chelsea, ma il veterano dovrebbe andare in panchina: per il centrocampo sono precettati Naby Keita e Shaqiri che potrebbero prendere il posto di Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum sulle mezzali, fuori dai giochi Henderson e dunque Fabinho sarà ancora in cabina di regia. Coppia centrale in difesa formata da Van Dijk e Joe Gomez, a destra potrebbe agire Neco Williams con Robertson a sinistra perché l’allenatore potrebbe operare qualche cambio, per lo stesso motivo Curtis Jones cerca posto in mediana così come Elliott e Origi possono partire titolari in attacco, in luogo di Salah e Firmino con Sadio Mané che è invece insidiato da Minamino.

Nel Chelsea andrà ovviamente in campo la formazione migliore, al netto degli infortuni: Kanté ci prova ma in mediana dovremmo vedere Kovacic e Jorginho, da valutare Pulisic rimasto in panchina per la FA Cup e dunque davanti potrebbe giocare Mount insieme a Willian e Barkley. Solito ballottaggio Giroud-Abraham per il ruolo di prima punta, a centrocampo mancherà sicuramente il giovane Gilmour mentre sulle corsie laterali i favoriti restano Reece James e Marcos Alonso. Difesa con Azpilicueta, Rudiger e Zouma che sembrano essere in vantaggio su Christensen, comunque una valida alternativa; in porta si rivedrà lo spagnolo Kepa Arrizabalaga.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Liverpool Chelsea è stato tracciato dall’agenzia Snai, secondo cui i Reds partono favoriti: il valore del segno 1 che identifica la loro vittoria è di 2,00 volte la cifra investita, mentre già per il pareggio – segno X – il guadagno si alza arrivando a 3,70 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del successo esterno, identificata dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte l’importo della giocata con questo bookmaker.

