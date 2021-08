Diretta Liverpool Chelsea/ Streaming video tv: una grande sfida ad Anfield!

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA: BIG MATCH AD ANFIELD!

Liverpool Chelsea, in diretta da Anfield, si gioca alle ore 18:30 di sabato 28 agosto: è grande spettacolo nella terza giornata di Premier League 2021-2022, un big match tra due squadre il cui obiettivo dichiarato è naturalmente quello di vincere il titolo, aspettando che cominci anche quella Champions League che i Blues hanno vinto la scorsa primavera, due anni dopo i Reds. Per il momento Liverpool e Chelsea viaggiano a braccetto in campionato: due vittorie in altrettante partite, 5 gol realizzati contro 0 subiti. Un passo identico, con la leggera differenza data dal fatto che la squadra di Thomas Tuchel ha già giocato in casa dell’Arsenal, affrontando dunque un’avversaria più tosta rispetto alla trasferta del Liverpool, che ha giocato contro il Norwich.

Comunque, come ben sappiamo, ogni partita fa a sé, e dunque noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nel corso della diretta di Liverpool Chelsea; aspettando che le due squadre scendano in campo sul mitico terreno di gioco di Anfield, proviamo a fare una rapida valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di una partita che, vada come vada, ci auguriamo assolutamente spettacolare e ricca di spunti e magari anche gol.

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Chelsea sarà affidata alla televisione satellitare, che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League: naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Il classico 4-3-3 di Jurgen Klopp per Liverpool Chelsea non dovrebbe avere troppe variazioni rispetto all’anno passato: i Reds infatti sono rimasti gli stessi, e hanno ritrovato Van Dijk che farà coppia con Matip o Ibrahima Konaté al centro della difesa, davanti ad Alisson e con i soliti terzini che saranno Alexander-Arnold e Robertson, lasciato in panchina contro il Burnley. A centrocampo, Jordan Henderson viaggia verso una maglia da titolare, e qui potrebbe rientrare anche Thiago Alcantara: confermato invece Naby Keita, mentre nel reparto avanzato Firmino cerca spazio ma deve vincere la concorrenza di Diogo Jota, Salah e Sadio Mané non sono ovviamente in discussione. Tuchel dispone il Chelsea con il 3-4-2-1, e anche qui non dovremmo avere novità: tra i pali c’è Edouard Mendy, poi linea difensiva con Azpilicueta, Christensen e Rudiger schierati in linea. Fanno ben più di un passo avanti Reece James e Marcos Alonso (ancora favorito su Chilwell) la cui spinta sugli esterni sarà costante; sulla trequarti come sempre se la giocano Ziyech, Havertz e Mount con il possibile inserimento di Hudson-Odoi (titolare in Supercoppa), anche Werner cerca spazio qui perché il ruolo di centravanti è naturalmente coperto da Romelu Lukaku, già in gol nel suo ritorno con i Blues.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre agenzie, la Snai ha proposto le sue quote per Liverpool Chelsea: il pronostico di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,50 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote un guadagno di 3,25 volte l’importo investito mentre il successo degli ospiti, per il quale puntare sul segno 2, ha un valore che corrisponde a 2,80 volte la vostra giocata.



