Diretta Liverpool Crystal Palace/ Streaming video tv, festa Reds (Premier League)

Liverpool Crystal Palace, in programma alle ore 21:15 di mercoledì 24 giugno, si gioca per la 31^ giornata della Premier League 2019-2020: squadre in campo ad Anfield, in uno stadio teso finalmente a celebrare il tanto agognato titolo. Manca dal 1990, quando il campionato inglese non aveva ancora la denominazione attuale; nel corso di questi tre decenni il Liverpool ha presentato versioni competitive ma sfortunate, ha penato parecchio in certi frangenti, ha aspettato il suo momento e alla fine, anche grazie a una proprietà che ha investito parecchio supportando il progetto, si è preso quanto meritato al termine di un percorso idealmente iniziato con l’assunzione di Jurgen Klopp e che nel frattempo, non va dimenticato, ha portato in dote una Champions League su due finali consecutive. Si attende la festa dunque contro un Crystal Palace che ha disputato una stagione onesta, guidato da Roy Hodgson ad una posizione di metà classifica: tecnicamente si potrebbe rischiare ancora la retrocessione ma il più sembra sinceramente fatto, i Glaziers possono allora godersi la serata di Anfield senza troppe pressioni provando magari a fare il colpo grosso. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco per la diretta di Liverpool Crystal Palace, vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Crystal Palace sarà trasmessa dalla televisione satellitare, che permette dunque ai suoi abbonati di seguirla con la scelta tra due canali: Sky Sport Uno o Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. Tutti i clienti Sky avranno poi la possibilità alternativa di attivare l’applicazione Sky Go, per la diretta streaming video: basterà dotarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, il servizio non richiede costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CRYSTAL PALACE

Consueto 4-3-3 per Klopp in Liverpool Crystal Palace: l’allenatore tedesco potrebbe dare campo a qualcuna delle sue seconde linee, in questo senso i principali candidati sono Matip – al centro della difesa, al posto di Joe Gomez con Van Dijk al fianco – Lallana o Milner che possono agire a centrocampo e ancora Origi, con Roberto Firmino eventualmente in panchina. Conosciamo ormai la formazione tipo della capolista: Alisson in porta, i cresciutissimi Alexander-Arnold e Robertson a correre sulle fasce mentre Fabinho imposta la manovra stretto tra Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum, con la variante Naby Keita. Davanti il trio delle meraviglie: Firmino centravanti, Salah e Sadio Mané ai suoi lati. Nel Crystal Palace Roy Hodgson sceglie verosimilmente l’artiglieria pesante, vale a dire Jordan Ayew (o Max Meyer) e Zaha a supporto dell’attaccante centrale Benteke; a centrocampo, in un modulo speculare a quello del Liverpool, comanda McCarthy la cui regia sarà accompagnata da McArthur e Kouyaté, che avranno alle loro spalle i rifornimenti che arriveranno dai due terzini Ward e Van Aanholt. I due centrali difensivi saranno Dann e il veterano Gary Cahill; dubbio in porta, dove lo spagnolo Guaita potrebbe nuovamente avere la meglio su Hennessey.

QUOTE E PRONOSTICO

Plebiscito a favore dei Reds nel pronostico su Liverpool Crystal Palace: l’agenzia Snai ha fornito delle quote sbilanciatissime a favore della capolista di Premier League, assegnando un valore di 1,22 volte la somma giocata per il segno 1 e un 14,00 ad accompagnare l’ipotesi del segno 2, da giocare per il successo esterno. Il segno X è quello che regola il pareggio, e in questo caso il vostro guadagno ammonterebbe a 6,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA