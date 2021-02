Diretta/ Liverpool Everton (Premier League) streaming video tv: derby del Merseyside

DIRETTA LIVERPOOL EVERTON: GRANDE SFIDA!

Liverpool Everton, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato della Premier League inglese. Derby del Merseyside tra due squadre al momento separate da soli 3 punti in classifica. I Reds al sesto posto a quota 40 punti sfidano i Toffees che inseguono in settima piazza a quota 37. Liverpool che si è ritrovato a -16 dal Manchester City primo in classifica e che sembra ormai aver messo da parte le velleità di bissare il titolo inglese ritrovato nella scorsa stagione dopo trent’anni. La squadra allenata da Jurgen Klopp però in settimana ha lanciato un acuto importante, andando a vincere con un secco 0-2 in casa del Lipsia e ipotecano il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea, vinta per la sesta volta nella storia dal Liverpool nella scorsa stagione ma che l’anno scorso aveva visto i Reds eliminati negli ottavi.

L’Everton alla prima annata con Carlo Ancelotti in panchina punta innanzitutto al ritorno in Europa. Se il Liverpool ha perso le ultime 3 partite di fila in Premier League contro Brighton, Manchester City e Leicester ai Toffees non è andata meglio, con due sconfitte consecutive subite contro Fulham e Manchester City. Chi perderà questo derby rischia di veder messa in discussione la partecipazione alle Coppe Europee della prossima stagione.

DIRETTA LIVERPOOL EVERTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Everton sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky, che detiene i diritti della Premier League inglese trasmessa in esclusiva dalla pay tv satellitare. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL EVERTON

Le probabili formazioni della sfida tra Liverpool e Everton ad Anfield. I padroni di casa allenati da Jurgen Klopp scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kobak, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Carlo Ancelotti con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Pickford; Holgate, Coleman, Keane, Digne; Doucouré, André Gomes; Richarlison, James Rodriguez, Iwobi; Calvert-Lewin.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Liverpool Everton: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 6.50 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.35 volte l’importo scommesso.



