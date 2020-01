Diretta Liverpool Everton/ Streaming video DAZN: derby sulla Mersey (FA Cup)

In Liverpool Everton ci sarà anche l’incrocio tra Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti, che per la prima volta sono avversari nel contesto nazionale inglese: aspettando il derby di campionato c’è questo terzo turno di FA Cup che rinverdisce una rivalità diventata a suo modo importante nelle ultime due stagioni, quando i Reds e il Napoli si sono incrociati per quattro volte nei gironi di Champions League. Il dato che accompagna Ancelotti è ottimo: due vittorie – entrambe al San Paolo – un pareggio (1-1 in questa stagione) e una sconfitta, che purtroppo è costata al Napoli l’eliminazione mentre il Liverpool, che con un pareggio sarebbe uscito subito, ha poi proceduto fino a vincere il titolo. A Klopp non era andata bene nemmeno nella stagione 2013-2014, perché quando guidava il Borussia Dortmund (portato in finale pochi mesi prima) aveva perso entrambe le sfide contro il Real Madrid; le partite ufficiali si fermano qui e dunque il nuovo allenatore dell’Everton ha un bilancio davvero fantastico. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Liverpool Everton potrebbe essere disponibile soltanto sul canale 209 del decoder di Sky, vale a dire DAZN1: a differenza della Premier League infatti, la FA Cup è esclusiva della nuova piattaforma che da qualche mese ha messo a disposizione un canale anche ai clienti Sky, che dunque potranno seguire la sfida facendo anche a meno di attivare il servizio di diretta streaming video, grazie al quale si potranno utilizzare come sempre i dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

E’ naturalmente ricchissima la tradizione di Liverpool Everton: il derby della Mersey in termini generali ha sorriso ai Reds ed è incredibile notare come l’ultima vittoria dei Toffees sia maturata nell’ottobre 2010. Eravamo a Goodison Park ed erano stati Tim Cahill e Mikel Arteta – oggi allenatore dell’Arsenal – i due marcatori; da quel momento il Liverpool ha infilato 10 vittorie e altrettanti pareggi, dunque sono 20 le gare che l’Everton ha trascorso senza battere la rivale cittadina. L’ultima in FA Cup è una semifinale del 2012 che il Liverpool aveva vinto 2-1 con le reti di Luis Suarez e Andy Carroll, in rimonta; volendo scoprire quando è stata l’ultima volta in cui i Toffees hanno festeggiato una vittoria ad Anfield dobbiamo tornare al settembre 1999, nona giornata di campionato e gol decisivo che Kevin Cambpell aveva infilato al 4’ minuto di gioco. In campo i Reds schieravano la coppia Michael Owen-Robbie Fowler, ma non era bastato. (agg. di Claudio Franceschini)

Liverpool Everton, in diretta da Anfield, è un affascinante derby che alle ore 17:00 di domenica 5 gennaio si gioca per il terzo turno della FA Cup 2019-2020. Siamo ancora all’inizio del cammino nella principale Coppa d’Inghilterra, ed è qui che entrano in gioco le big; sulle rive della Mersey si sfidano Reds e Blues (potremmo chiamarli così) con un regolamento che prevede una gara secca con eventuale replay a campi invertiti qualora al 90’ il risultato dovesse essere di parità. Visto il fitto calendario, soprattutto riguardo la capolista del campionato, è possibile che la sfida venga caratterizzata dal turnover ma sia Jurgen Klopp che Carlo Ancelotti sanno bene come il derby sia importante per i tifosi e non solo, e allora non ci resta che aspettare la diretta di Liverpool Everton provando a indovinare con quali giocatori le due squadre si presenteranno sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

Dicevamo della possibilità di turnover per entrambe le squadre: Liverpool Everton dunque potrebbe essere affrontata da Klopp con qualche seconda linea, per esempio il portiere Adrian che ha giocato molto all’inizio della stagione (per l’infortunio di Alisson) ma anche Neco Williams come terzino destro, e un centrocampo nel quale Milner e Curtis Jones potrebbero essere titolari tanto quanto Naby Keita, che potrebbe operare in cabina di regia. Nel reparto avanzato si candidano invece Lallana e Origi, che darebbero riposo ad almeno due tra Salah, Firmino e Sadio Mané, ma chiaramente bisognerà vederlo a pochi minuti dal calcio d’inizio; anche Ancelotti, che sta riprendendo fiato in campionato, medita qualche sostituzione e dunque potrebbe dare spazio al portiere olandese Stekelenburg, con una linea difensiva nella quale il veterano Coleman e il francese Digne possono operare sugli esterni con Keane e Holgate da centrali. A centrocampo Delph si gioca la maglia con Gylfi Sigurdsson e Tom Davies, mentre Bernard è un’opzione per la corsia mancina facendo respirare Richarlison (e Sidibé può avanzare a destra), davanti possibile riposo per Calvert-Lewin e dunque Kean potrebbe avere una chance come titolare, ma occhio anche a Cenk Tosun.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha stabilito per Liverpool Everton parlano chiaro: i Reds sono favoriti con un valore di 1,50 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 che identifica il successo dei Toffees vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,50 volte quanto messo sul piatto mentre il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X e che manderebbe le due squadre al replay, il valore è di 4,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



