DIRETTA LIVERPOOL INTER/ Video streaming Canale 5: ad Anfield arbitra Mateu Lahoz

DIRETTA LIVERPOOL INTER: L’ARBITRO

La diretta di Liverpool Inter vedrà luce tra le mani dell’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrian Devis e Roberto del Palmor. Ricardo de Burgos sarà il quarto uomo con Var Juan Martinez Munuera e Avar Guillermo Cuadra Fernandez. Lahoz è nato ad Algimia de Alfara il 12 marzo del 1977 ed è un insegnante di educazione fisica di professione. Il suo arrivo in Primera Division spagnola è legato al 2008, con gara d’esordio nella sfida Siviglia Sporting Gijon. Il suo esordio da internazionale arriva nel 2011 quando viene nominato internazionale e dirige la sfida Colombia Ecuador terminata col risultato finale di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL INTER/ Diretta tv, Dzeko-Lautaro in grande spolvero!

Negli ultimi Europei ha diretto tre gare nei gironi: Belgio Russia, Inghilterra Scozia e Francia Portogallo. Quest’anno ha arbitrato una sola volta una squadra italiana e proprio in una sfida contro un inglese, si parla della fase a gironi di Europa League quando fu fischietto in Napoli Leicester terminata col risultato finale di 2-2. Ha diretto però anche un’altra inglese e cioè il Manchester City col Club Bruges in Champions. Non poteva dire meglio alla squadra di Simone Inzaghi che si ritrova di fronte un arbitro maturo, di grande personalità e anche mentalità moderna. (agg. Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Inter Liverpool (risultato finale 0-2): raddoppia Salah!

DIRETTA LIVERPOOL INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS SU CANALE 5

La diretta tv di Liverpool Inter sarà su Canale 5, e dunque un appuntamento in chiaro per tutti anche su Mediaset Play in mobilità; ci sono comunque delle alternative, per la televisione i clienti Sky potranno seguire il ritorno degli ottavi di Champions League anche su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e la diretta Liverpool Inter in streaming video attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – poi ricordiamo come sempre la piattaforma Mediaset Infinity, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutti i match di Champions League ad eccezione di quello trasmesso su Prime. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Diretta tv, Alexis Sanchez spera nella maglia

LIVERPOOL INTER: INZAGHI CI VUOLE CREDERE!

Liverpool Inter viene diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca ad Anfield alle ore 21:00 di martedì 8 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2021-2022. I nerazzurri cercano l’impresa: battuti 2-0 a San Siro nel match di andata, sono consapevoli che in quei 90 minuti hanno tenuto testa ai Reds (nel frattempo tornati prepotentemente in corsa per la Premier League) e che sicuramente la possibilità di ribaltare l’esito della qualificazione esiste, anche se chiaramente sarà molto difficile perché Jurgen Klopp è abituato a gestire questo tipo di situazioni, ed è una corazzata.

L’Inter comunque si è rilanciata in campionato, battendo la Salernitana per 5-0 e tenendo il passo del Milan che continua a inseguire, ma sempre dovendo recuperare la partita di Bologna; adesso arriva il momento della verità, non resta quindi che aspettare la diretta di Liverpool Inter e scoprire se Simone Inzaghi timbrerà la grande impresa, nelle ore che ci separano dall’ingresso in campo ad Anfield proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre, leggendo insieme le probabili formazioni della diretta Liverpool Inter.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL INTER

Solito 4-3-3 per Klopp nella diretta Liverpool Inter, da capire chi scenderà in campo ma possiamo ipotizzare che la difesa preveda Joe Gomez al centro insieme a Van Dijk e a protezione di Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie; in mezzo cercano spazio Oxlade-Chamberlain e Milner, a fare spazio potrebbe essere Naby Keita che farebbe reparto con Fabinho e Jordan Henderson. Davanti invece i dubbi sono maggiori: Firmino e Diogo Jota per il ruolo di centravanti, Salah sicuramente impiegato a destra, Luis Diaz è in forte concorrenza con Sadio Mané per la corsia mancina.

L’Inter si presenta ad Anfield con il 3-5-2: Handanovic sarà protetto da Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni, sulle corsie laterali invece i favoriti sono Dumfries e Perisic ma senza sottovalutare Gosens, che potrebbe essere scelto per fare il titolare a sinistra. A centrocampo pesa la squalifica di Barella, dunque Vidal è favorito per giocare come mezzala con la conferma piuttosto scontata di Brozovic in regia e Calhanoglu come altro interno; davanti Simone Inzaghi dovrebbe puntare su Lautaro Martinez e Dzeko che sono reduci dai 5 gol segnati venerdì sera, però attenzione ad Alexis Sanchez che potrebbe sparigliare le carte come titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote sulla diretta Liverpool Inter, dunque scopriamo nel dettaglio cosa abbia previsto il bookmaker per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,55 volte quanto messo sul piatto, per contro l’ipotesi del successo degli ospiti, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe equivalente a 4,25 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA