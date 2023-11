DIRETTA/ Liverpool Lask Linz (risultato 2-0) video streaming tv: traversa di Tsimikas! (30 novembre 2023)

DIRETTA LIVERPOOL LASK LINZ (RISULTATO LIVE 2-0): TRAVERSA DI TSIMIKAS!

Poco dopo la mezz’ora il Liverpool sfiora il tris con la clamorosa traversa di Tsimikas che calcia dal limite e fa letteralmente tremare la porta di Lawal, il LASK si salva ma sta facendo quel che può per limitare i danni contro i Reds che sono infinitamente più forti anche se Klopp stasera non ha schierato la formazione tipo. Ma le seconde linee si stanno dimostrando decisamente all’altezza del compito, al 34’ Elliott ci prova su punizione facendo la barba al palo. Prima dell’intervallo Luis Díaz manca l’appuntamento con la doppietta personale, anche Joe Gomez vuole mettersi in proprio ma prende male la mira. Si va al riposo sul parziale di 2-0. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA LIVERPOOL LASK LINZ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Liverpool Lask Linz potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

2-0, REDS GIÀ AVANTI DI DUE GOL

La sconfitta di Tolosa ha complicato i piani del Liverpool che per qualificarsi agli ottavi di Europa League deve battere il LASK e sperare l’Union Saint-Gilloise faccia il suo dovere contro la compagine francese. Klopp getta nella mischia parecchi giovani, consapevole dell’enorme divario tecnico tra le due squadre. Ad Anfield gli ospiti si affacciano per la prima volta in avanti al 7’ con il lancio di profondità di Usor per Zulj che serve Ljubičić, determinante l’intervento di Konaté che si rifugia in calcio d’angolo. Una volta prese le misure agli avversari, i Reds prendono il largo e al 12’ trovano la via del gol con l’incornata vincente di Luis Díaz sul traversone chirurgico di Joe Gomez. Quattro minuti più tardi arriva la rete del raddoppio che porta la firma di Gakpo, Salah gli serve un cioccolatino che il centravanti olandese non può assolutamente sciupare a porta vuota. Siamo già sul 2-0, l’impressione è che stasera assisteremo a una goleada. {agg. di Stefano Belli}

SI GIOCA!

Ci siamo, la diretta di Liverpool LASK Linz sta per cominciare nello scenario sempre affascinante di Anfield Road per la quinta giornata del girone E della Europa League 2023-2024, allora analizziamo il rendimento avuto finora da inglesi e austriaci nella competizione. Il Liverpool sta imponendo la sua superiorità ed è al comando con 9 punti in classifica a causa naturalmente di tre vittorie e una sconfitta nelle quattro precedenti uscite, non ci stupisce questo fatto per i Reds in Europa League, così come l’ottimo +7 nella voce della differenza reti, grazie a ben dodici gol segnati dal Liverpool a fronte di cinque invece incassati.

Discorso diverso per gli ospiti austriaci del LASK Linz, perché finora vantano una sola vittoria e ben tre sconfitte nel gruppo, per un totale naturalmente di 3 punti in classifica e l’ultimo posto: in questo caso la differenza reti è uguale a -1, perché gli austriaci hanno segnato cinque gol ma ne hanno pure incassati sei nelle loro precedenti uscite europee. Finora i numeri, che possono essere molto interessanti: adesso tuttavia è meglio cedere la parola al campo, perché inizia la diretta di Liverpool LASK Linz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LIVERPOOL LASK LINZ: REDS A UN PASSO DALL’OBIETTIVO

Liverpool Lask Linz, in diretta giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Ripetendo la vittoria per 5-1 ottenuta contro il Tolosa a ottobre, il Liverpool avrebbe potuto assicurarsi il primo posto nel Gruppo E con due partite d’anticipo. Tuttavia, la sconfitta per 3-2 allo Stadium Municipal ha costretto i Reds a perdere l’opportunità di eliminare le altre tre squadre del girone dalla lotta per il primo posto. Attualmente, la squadra di Klopp ha solo due punti di vantaggio sul Tolosa al secondo posto, il che li costringerebbe a partecipare ai playoff del turno ad eliminazione diretta anziché agli ottavi di finale.

Il LASK Linz, sebbene non ancora eliminato, non è riuscito a ottenere risultati significativi nel continente dall’inizio della stagione. La squadra di Thomas Sageder sarà destinata a un esito poco soddisfacente dopo il risultato ottenuto sul campo di Anfield.

Tuttavia, i visitatori mantengono ancora una fievole speranza grazie all’inaspettata eliminazione dell’Union SG nella quarta giornata. In quella partita, Sascha Horvath, Maksym Talovyerov e Robert Zulj hanno contribuito alla sorprendente vittoria per 3-0, che ha riportato in gioco il LASK nel Gruppo E.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LASK LINZ

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Lask Linz, match che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Quansah, Gomez; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Diaz. Risponderà il Lask Linz allenato da Thomas Sageder con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Lawal; Andrade, Talovyerov, Ziereis; Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor.

LIVERPOOL LASK LINZ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Lask Linz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.11, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.75, mentre l’eventuale successo del Lask Linz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 18.00.











