Diretta/ Liverpool Leicester (Premier) streaming video. Klopp contro l’ammazzagrandi

Liverpool Leicester, domenica 22 novembre 2020 alle ore 20.15 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata della Premier League inglese. Big match di giornata assieme a quello che vede opposti Tottenham e Manchester City. Proprio contro i Citizens i campioni d’Inghilterra in carica hanno disputato il loro ultimo impegno prima della sosta, pareggiando 1-1 e interrompendo una serie di 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Liverpool al momento secondo a una sola lunghezza da Leicester, che a sorpresa comanda la classifica in solitudine, seppur come detto con una sola lunghezza di vantaggio rispetto alle più immediate inseguitrici. Dopo le due sconfitte interne contro West Ham e Aston Villa la squadra di Brendan Rodgers sembrava rientrata nei ranghi rispetto al clamore generato dopo la cinquina a domicilio rifilata al Manchester City. Sono invece poi arrivati tre successi di fila contro Arsenal, Leeds e Wolverhampton che hanno rilanciato in vetta le Foxies, ora alla prova dei campioni in carica.

La diretta tv di Liverpool Leicester sarà trasmessa sul canale Sky Sport Football, al numero 203 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere alla partita, riservata loro in esclusiva, tramite la loro televisione, ma anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente. Basterà installare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Liverpool Leicester, sfida che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Jurgen Klopp con un 4-2-3-1: Alisson; Fabinho, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Keita; Shaqiri, Firmino, Mané; Salah. Gli ospiti guidati in panchina da Brendan Rodgers schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Choudhury, Mendy, Ndidi; Ricardo Pereira, Vardy, Barnes.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Liverpool e Leicester queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.80.



