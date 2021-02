Diretta/ Liverpool Manchester City (Premier League) streaming video tv. Ultima chance

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY: FASCINO PREMIER!

Liverpool Manchester City, in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 17.30 da Anfield, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno della Premier League inglese. Ultima chance per il Liverpool per rientrare nel giro Scudetto, con gli ultimi risultati dei Reds che sembrano aver portato poche soddisfazioni e soprattutto allontanato la squadra di Jurgen Klopp dagli standard della passata stagione. L’ultimo ko interno contro il Brighton ha dimostrato che neanche più Anfield è una fortezza per i Reds, che ora si trovano a 7 punti di distanza proprio dal Manchester City, primo in classifica e che per giunta ha disputato una partita in meno.

Poco prima di Natale, dopo l’ultimo pareggio interno contro il West Bromwich Albion, la squadra di Guardiola ha brutalmente cambiato marcia, mettendo in fila una clamorosa serie di 13 vittorie su 13 nelle ultime partite ufficiali tra Premier League, FA Cup e Coppa di Lega inglese. Escluse le Coppe, con l’ultimo 0-2 in casa del Burnley il Manchester City è arrivato a 9 vittorie consecutive in campionato, un rendimento che ha garantito il sorpasso in vetta ai danni dei cugini del Manchester United, ora lontani 3 punti con una partita in più disputata.

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester City sarà garantita naturalmente sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia delle partite della Premier League inglese. In aggiunta alla classica diretta televisiva, ricordiamo la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video, che sarà garantita tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della sfida tra Liverpool e Manchester City presso Anfield. I padroni di casa allenati da Jurgen Klopp scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pep Guardiola con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Ederson; Stones, Dias, Laporte; Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Zinchenko; Sterling, Silva, Foden.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Liverpool Manchester City: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.40 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.05 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.65 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



