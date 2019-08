Diretta Liverpool Manchester City/ Streaming video DAZN: ecco il Community Shield

Liverpool Manchester City, diretta dal signor Martin Atkinson e in programma alle ore 16:00 di domenica 4 agosto, apre ufficialmente la stagione del calcio inglese: è infatti il Community Shield 2019, la Supercoppa della FA che mette in palio questo trofeo tra la vincitrice della Premier League e la squadra che ha ottenuto la FA Cup. In questo caso il club coincide visto che Pep Guardiola si è preso tutto la scorsa primavera, e allora in campo vanno i Reds che sono giunti secondi in campionato; una sfida subito affascinante e che sarà il primo atto di una strepitosa rivalità, perchè le due formazioni si sono contese il titolo nazionale fino all’ultima giornata e il Liverpool ha saputo rifarsi nel migliore dei modi mettendo in bacheca la Champions League. Vedremo dunque come andranno le cose, anche se dobbiamo ricordare che questo Community Shield nel corso degli anni è diventato poco più che un’amichevole; intanto noi aspettiamo con trepidazione la diretta di Liverpool Manchester City, e valutiamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester City non è prevista in maniera tradizionale: il Community Shield infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN, che proporrà la partita ai suoi abbonati in diretta streaming video. Sarà dunque possibile dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone ma anche installare direttamente l’applicazione sullo schermo di un televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

In Liverpool Manchester City vedremo subito le formazioni titolari? Possibile, ma anche non probabile: i Reds potrebbero comunque puntare sulla difesa classica con Van Dijk e Matip a protezione di Alisson mentre Alexander-Arnold e Robertson agiscono sugli esterni, a centrocampo poi potrebbe trovare spazio Shaqiri nel ruolo di mezzala con Milner o Wijnaldum dall’altra parte, mentre a tessere le trame della manovra potrebbe essere Fabinho. Nel tridente offensivo spazio per Salah e Sadio Mané reduci dalla Coppa d’Africa, ma Firmino potrebbe lasciare il posto a Origi. Nel Manchester City invece possibile che Caballero sia ancora il portiere, con Otamendi e Laporte davanti a lui; sugli esterni agiranno Walker e Angelino, uno dei due nuovi acquisti insieme a Rodri che potrebbe agire da playmaker davanti alla difesa con Gundogan e De Bruyne, o David Silva, da mezzali. Sterling e Leroy Sané possono fare i laterali del tridente, Aguero potrebbe subito essere titolare davanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Liverpool Manchester City indicano negli Sky Blues la squadra favorita: vale 1,90 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la loro vittoria, contro il 3,80 che accompagna invece l’ipotesi del segno 1 per il successo dei Reds. Il segno X, che identifica la possibilità del pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,75 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA