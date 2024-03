DIRETTA/ Liverpool Manchester City (risultato finale 1-1): pareggio tra Pep e Jurgen (oggi 10 marzo 2024)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY (RISULTATO FINALE 1-1): PAREGGIO SPETTACOLARE

Nella diretta di Liverpool Manchester City, il risultato finale è stato di 1-1. Entrambe le squadre hanno dato vita a un match avvincente e combattuto sin dalle prime fasi. Il Manchester City ha aperto le marcature con una rete di Stones su calcio d’angolo, dimostrando precisione e organizzazione nel gioco offensivo. Tuttavia, il Liverpool ha risposto prontamente con un rigore trasformato da Alexis Mac Allister, che ha pareggiato i conti.

Entrambe le squadre hanno cercato la vittoria fino all’ultimo, ma nessuna è riuscita a trovare il gol decisivo. Il pareggio riflette equamente il bilancio di forze in campo e conferma l’equilibrio tra due grandi squadre del calcio inglese. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY (RISULTATO LIVE 1-1): OCCASIONE REDS

Nel primo quarto d’ora del secondo tempo della diretta di Liverpool Manchester City qui ad Anfield, c’è stato un momento decisivo: un intervento piuttosto ruvido di Ederson, portiere del Manchester City, che ha atterrato un avversario e ha portato all’assegnazione di un calcio di rigore a favore del Liverpool. È stata un’opportunità d’oro per i padroni di casa di cambiare il risultato.

Alexis Mac Allister, con freddezza glaciale, si è presentato sul dischetto e ha calciato un rigore imparabile sulla sinistra, non lasciando alcuna possibilità di intervento a Ederson. Il gol ha riportato il Liverpool in partita, pareggiando così il punteggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Alla fine del primo tempo del big match in questa diretta di Liverpool Manchester City, il punteggio è di 0-1 a favore dei Citizens, grazie alla rete di Stones. Il difensore del Manchester City ha realizzato perfettamente uno schema su calcio d’angolo, sovrastando dall’alto Mac Allister e colpendo la palla con precisione, lasciando poco spazio di intervento al portiere avversario.

Con questo gol, il Manchester City si porta in vantaggio e mette pressione sui padroni di casa del Liverpool per il secondo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY (RISULTATO LIVE 0-0): CHE INIZIO!

Questa è Anfield, questa è la diretta di Liverpool Manchester City, nonostante il punteggio sia ancora fermo sullo 0-0, lo spettacolo è assicurato. Entrambe le squadre stanno offrendo un calcio inglese vibrante, caratterizzato da rapidi cambi di fronte e azioni di gioco coinvolgenti.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quando Bradley del Liverpool si è trovato all’interno dell’area avversaria con il pallone tra i piedi. Con grande decisione, ha cercato il tiro verso la porta avversaria, ma purtroppo il suo tentativo è terminato largo sulla sinistra mancando il bersaglio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto finalmente è pronto per dare il via alla diretta di Liverpool Manchester City, ma ci resta qualche minuto per curiosare tra le sfide più recenti tra le due corazzate del calcio inglese. Abbiamo già accennato al pareggio per 1-1 nella partita d’andata del 25 novembre scorso, con gol di Haaland e Alexander-Arnold, più in generale ci sono stati ben quattro segni X nelle ultime dieci sfide. Il quadro è molto equilibrato, perché per il resto ci sono tre vittorie a testa, fra le quali il Liverpool si è però preso la gioia di vincere una finale per un titolo, cioè la Community Shield del 2022 conquistata con un successo per 3-1.

Parlando solo di campionato, da quando esiste la Premier League abbiamo ventuno vittorie per il Liverpool, venti pareggi e dodici successi per il Manchester City, a ricordare il fatto che non sono poi moltissimi anni che i Citizens sono arrivati ai vertici assoluti del calcio inglese, dove invece il Liverpool è sempre di casa. Questa è la storia recente, che però ormai è il passato: cediamo quindi la parola al campo, perché adesso comincia davvero la diretta di Liverpool Manchester City! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester City sarà garantita oggi pomeriggio sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la Premier League inglese, anche se naturalmente sarà una visione riservata agli abbonati alla televisione satellitare. Lo stesso discorso è valido per la diretta streaming video di Liverpool Manchester City, che sarà evidentemente garantito tramite il sito oppure la app del servizio Sky Go.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY: SI DECIDE LA PREMIER LEAGUE?

Liverpool Manchester City, in diretta naturalmente dallo stadio di Anfield Road con fischio d’inizio alle ore 16.45 italiane (le 15.45 locali) di questo pomeriggio, domenica 10 marzo 2024, si gioca per la ventottesima giornata di Premier League e sarà naturalmente il big-match ai vertici della classifica. La diretta di Liverpool Manchester City sarà nobilitata da vari spunti d’interesse, compreso il fatto che sarà l’ultima sfida di Jurgen Klopp agli uomini di Pep Guardiola, ma sopra tutti emerge il valore della partita nella dura battaglia per la conquista del titolo nazionale inglese.

La classifica dopo le precedenti ventisette giornate vede infatti il Liverpool primo con una lunghezza di vantaggio proprio nei confronti del Manchester City, pur senza dimenticare che in questa volata stellare c’è pure l’Arsenal, che oggi magari spera in un pareggio per rallentare entrambe le rivali. All’andata fu proprio così, con un segno X per 1-1 a Manchester, stavolta i Reds proveranno ad approfittare dell’effetto Anfield per salire a +4, d’altro canto per il City operare il sorpasso proprio a Liverpool sarebbe un colpaccio che potrebbe indirizzare l’intera Premier League. Non serve aggiungere altro, che cosa ci dirà la diretta di Liverpool Manchester City?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Liverpool Manchester City. Pur con le cautele del caso in un periodo così intenso, per i padroni di casa di mister Jurgen Klopp proviamo ad ipotizzare un modulo 4-3-3 con purtroppo varie assenze e questi possibili titolari: Kelleher in porta; i quattro difensori Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; in mediana invece i titolari potrebbero essere Mac Allister, Gomez e Clark; infine, il tridente d’attacco del Liverpool dovrebbe prevedere le ali Elliott e Diaz ai fianchi del centravanti Gakpo, con Nunez prima alternativa.

Naturalmente il turnover è un’arma ancora più preziosa nelle mani di Pep Guardiola, che ha molti meno problemi con le assenze, ma il Manchester City potrebbe proporre un modulo 3-4-2-1 con Walker, Aké e Dias nella difesa a tre davanti al portiere Ederson; a centrocampo, il quartetto titolare del City ad Anfield Road potrebbe prevedere Foden, Stones, Rodri e Doku, ma le alternative non mancano; discorso che ovviamente vale anche per il reparto offensivo del Manchester City, che potrebbe essere composto da Bernardo Silva e De Bruyne alle spalle del centravanti Haaland.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Liverpool Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti, il segno 2 infatti è quotato a 2,30 mentre poi si sale a quota 2,95 sul segno 1 qualora vincesse il Liverpool e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X qualora invece oggi ci fosse un pareggio nel big-match.











