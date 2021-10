Diretta Liverpool Manchester City/ Streaming video tv: big-match in Premier

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY: GRANDE SFIDA!

Liverpool Manchester City, in diretta alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) dallo stadio di Anfield Road a Liverpool, sarà il posticipo ma anche la partita più affascinante per la giornata della Premier League inglese che si disputa nel weekend. Sfida affascinante sotto ogni punto di vista, la diretta di Liverpool Manchester City mette di fronte le ultime due squadre campioni d’Inghilterra, che sono naturalmente le favorite per contendersi il titolo anche nella stagione in corso.

Non solo Premier: in settimana infatti naturalmente Liverpool e Manchester City sono state impegnate anche in Champions League, con alterne fortune. Jurgen Klopp è andato a vincere con un perentorio 1-5 a Porto e il Liverpool sta dominando il difficilissimo girone B, mentre Pep Guardiola ha perso per 2-0 la sfida stellare a Parigi contro il Psg (settimana davvero tosta per il City) e al momento sarebbe terzo, clamorosamente dietro pure al Bruges. In campionato invece è sfida ai vertici della classifica. cosa succederà in Liverpool Manchester City?

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester City sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti in Italia della Premier League inglese. Di conseguenza, sarà loro riservata anche la diretta streaming video, garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Liverpool Manchester City. Naturalmente titolari in campo, ma in qualche ruolo ci potrebbero essere dei ballottaggi di alto livello. Il Liverpool schiererà Alisson in porta, poi vedremo se ci sarà Milner insieme a Matip, Van Dijk e Robertson in difesa o se giocherà dal primo minuto Gomez; a centrocampo Fabinho, Jones e Henderson possibili titolari ma naturalmente c’è pure Oxlade-Chamberlain; infine in attacco potremmo vedere il tridente più classico con Mané, Firmino e Salah, ma attenzione a Diogo Jota.

Modulo 4-3-3 anche per il Manchester City di Pep Guardiola: in porta Ederson; davanti a lui non dovrebbero esserci dubbi sulla difesa a quattro composta da Walker, Dias, Laporte e Cancelo; a centrocampo ecco il terzetto di lusso composto da Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; qualche dubbio in più in attacco con Mahrez, Grealish e Sterling che erano stati titolari a Parigi, ma sperano anche Foden e Gabriel Jesus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Liverpool Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene leggermente il City pur giocando ad Anfield. Il segno 2 infatti è quotato a 2,40, mentre in caso di segno 1 per il successo del Liverpool si arriva a 2,80. Infine, il pareggio varrebbe 3,40 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.

