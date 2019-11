Diretta Liverpool Manchester City/ Streaming video tv: il big-match di Premier League

Liverpool Manchester City, in diretta da Anfield oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata della Premier League. Big match attesissimo nel massimo campionato inglese, con il Liverpool finora capace di ottenere in 11 partite di campionato 10 vittorie ed un solo pareggio sul campo del Manchester United. Costretto ad inseguire il Manchester City di Guardiola che ha subito un paio di battute d’arresto inaspettate, ma da molto in Inghilterra viene considerato ancora la squadra favorita per il suo status di campione in carica. In Champions League il Liverpool ha ipotecato, battendo in casa i belgi del Genk, la qualificazione agli ottavi di finale e anche il primo posto considerando il pareggio del Napoli a Salisburgo, mentre il City ha messo in ghiaccio passaggio del turno e primo posto pareggiando a San Siro contro l’Atalanta. L’anno scorso gli scontri diretti furono decisivi per consegnare il titolo alla squadra di Guardiola in un’appassionante cavalcata da quasi 100 punti vinta all’ultima giornata sul Liverpool, che vuole cambiare la storia per tornare a trionfare in Premier League dopo ben 30 anni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Manchester City sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football. Tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet, seguendo attraverso l’app SkyGo la partita tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Liverpool Manchester City per la dodicesima giornata della Premier League inglese. Il Liverpool allenato da Jurgen Klopp schiererà un 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. 4-3-3 anche per il Manchester City guidato in panchina da Pep Guardiola: Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Bernardo, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Liverpool Manchester City la formazione ospite. Quota per la vittoria interna proposta a 2.70, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.50 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 2.55. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.65 l’over 2.5 e quotato 2.20 l’under 2.5.



