Presentazione della diretta Liverpool Manchester United, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-1): PRIME BATTUTE DI GARA

In Inghilterra la partita fra Liverpool e Manchester United è iniziata da una decina di minuti ed il risultato è già di 0 a 1. In avvio di match gli ospiti riescono a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Mbeumo, su assist di Diallo nonostante i padroni di casa lamentassero un fallo non ravvisato nei confronti di Mac Allister. Formazioni ufficiali: LIVERPOOL (4-2-3-1) – Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak. Allenatore: Slot. MANCHESTER UNITED (3-4-2-1) – Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot; Mbeumo, Matheus Cunha; Mount. Allenatore: Amorim. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED, COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Liverpool Manchester United avrà inizio alle 17.30 e come tutte le partite di Premier League potrà essere vista in contemporanea solamente da chi è in possesso di un abbonamento a Sky Sport, essendo una sua esclusiva, il canale che trasmetterà la gara sarà Sky Sport Uno che potrà anche essere sostituito preferendo lo streaming su SkyGo e NowTv.

SI GIOCA

È sempre affascinante curiosare nella leggendaria storia che ci accompagna verso la diretta Liverpool Manchester United, di recente quello che possiamo considerare il vero e proprio derby d’Inghilterra ha sorriso molto più spesso al Liverpool, che ha inflitto pure alcune batoste pesantissimi ai rivali del Manchester United. Basterebbe dire che le ultime quattro vittorie dei Reds hanno visto un risultato complessivo di 19-0: 0-5 a Old Trafford il 24 ottobre 2021, 4-0 ad Anfield il 19 aprile 2022, addirittura 7-0 il 5 marzo 2023 a Liverpool ed infine lo 0-3 a Manchester del 1° settembre 2024, nello scorso campionato.

Nel mezzo ci sono stati anche tre pareggi e due vittorie per il Manchester United, però evidentemente quelle sconfitte sono state molto dolorose per i Red Devils. Dobbiamo però aggiungere che le ultime due partite disputate a Liverpool sono terminate entrambe in pareggio, quindi l’esito potrebbe non essere così scontato oggi pomeriggio per la diretta Liverpool Manchester United, staremo a vedere… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Liverpool Manchester United, continua la crisi dei Red Devils

Dopo la pausa delle nazionali che ha fermato i campionati la Premier League tornerà in campo con un big match che si terrà ad Anfield e che vedrà la diretta Liverpool Manchester United, una sfida tra rivali storiche del calcio inglese ma che negli ultimi anni sta regalando poche soddisfazioni per le situazioni delle due società. I reds arrivano alla gara da secondi in classifica con 15 punti e dopo una serie di tre sconfitte consecutive di cui pesano molto le ultime due, quella di Champions League 1-0 in casa del Galatasaray e quella di campionato 2-1 in casa del Chelsea, sono però una delle squadre favorite per la vittoria finale soprattutto dopo il grande mercato fatto.

I red devils invece continuano ad essere in crisi anche se l’unico impegno settimanale di Premier League sta aiutando a ottenere un maggior numero di risultati positivi, intervallati sempre da sconfitte, ora occupano il decimo posto con 10 punti ma proveranno a ottenere per la prima volta la seconda vittoria consecutiva dopo quella arrivata in casa per 2-0 contro il Sunderland.

Diretta Liverpool Manchester United, probabili scelti dei tecnici

Per la diretta Liverpool Manchester United i due tecnici dovrebbero fare affidamento alle loro formazioni migliori o a quelle che danno maggiore sicurezza di raggiungere l’obiettivo ovvero la vittoria, potrebbero però esserci eccezioni nel caso di infortuni o indisponibilità, i reds di Arne Slot saranno in campo con il solito 4-2-3-1 che dovrebbe vedere Mamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Gomez e Bradley, Mac Allister e Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai e Salah, ed Ekitike. Per i red devils invece Ruben Amorim sceglierà il suo solito 3-4-2-1 con Lammens tra i pali, Yoto, de Ligt e Shaw come linea di difesa, Dalot e Dorgu sulle fasce con Casemiro e Bruno Fernandes in mezzo al campo, Sesko unica punta con alle spalle Mbeumo e Mount.

Diretta Liverpool Manchester United, quote e possibile risultato finale

Secondo bet365 il risultato della diretta Liverpool Manchester United dovrebbe essere abbastanza scontato e vedere la vittoria dei reds quotata a 1.60, squadra sicuramente più compatta e abituata a vincere e che può contare su una rosa ricca di campioni oltre ad avere dalla sua parte il pubblico e una posizione migliore in classifica. La vittoria dei red devils invece è vista come molto difficile se non impossibile e per questo verrà pagata 4.75 se si dovesse verificare, mentre il pareggio è di poco inferiore e dato a 4.30 in quanto difficile da vedere in una sfida così importante di calcio inglese.