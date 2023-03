DIRETTA/ Liverpool Manchester United video streaming tv: i numeri delle ultime sfide

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: TESTA A TESTA

Cercare di riassumere la storia che ci accompagnerà verso la diretta di Liverpool Manchester United è praticamente impossibile, quindi facciamo alcuni accenni semplicemente sui precedenti più recenti, diciamo dal 16 dicembre 2018 per raggiungere la doppia cifra. In queste dieci partite è nettamente in vantaggio il Liverpool, che sicuramente negli ultimi anni ha avuto più soddisfazioni riaspetto al Manchester United, tanto da raccogliere cinque vittorie contro due soli successi per i Red Devils, mentre i pareggi sono evidentemente tre.

Da notare poi che entrambe le vittorie dello United sono arrivate a Manchester, compreso il 2-1 di lunedì 22 agosto scorso nell’andata di questo campionato di Premier League, mentre a Liverpool si contano tre vittorie dei Reds e un pareggio, con il pesante 4-0 del 19 aprile 2022 come ultimo precedente. Tuttavia, il ricordo più esaltante per il Liverpool e doloroso per il Manchester United è arrivato a Old Trafford, in occasione del clamoroso 0-5 dei Reds datato domenica 24 ottobre 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LIVERPOOL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Liverpool Manchester United, valevole per la ventiseiesima giornata di Premier League, sarà visibile solo su Sky attraverso abbonamento Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K. L’emittente televisiva in questione è l’unica che trasmette in tv le sfide del massimo campionato inglese.

Inoltre sarà presente la diretta streaming di Liverpool Manchester United attraverso Sky Go e NOW attraverso tutti i dispositivi mobili accessibili.

KLOPP SFIDA TEN HAG

La diretta di Liverpool Manchester United, in programma domenica 5 marzo alle ore 17:30, racconta di una classica del calcio inglese giocata nella splendida cornice di Anfield. I padroni di casa stanno vivendo una stagione di alti e bassi tra infortuni e risultati che non decollano.

Questo spiega l’attuale sesto posto in campionato a -6 dal Tottenham quarto ma con una partita ancora da recuperare dagli uomini di Klopp. I Red Devils invece stanno facendo una seconda parte di stagione pazzesca come testimoniano i 23 punti nelle ultime 10 partite, numeri superiori a chiunque, compreso il duo Arsenal-Manchester City.

L’effetto Anfield però non è svanito e il Liverpool in casa ha perso solamente una partita su dodici, pareggiandone tre (tra cui la più recente con il Chelsea) e vincendone otto. Sono ben quindici i punti di differenze tra i punti conquistati in casa rispetto a quelli in trasferta, vero tallone d’Achille dei Reds. Altalenante, ma comunque positiva l’annata lontana da Manchester per gli uomini di ten Hag: terzi per rendimento esterno, venti punti in dodici partite frutto di sei successi, due pari e quattro ko.

LIVERPOOL MANCHESTER UNITED, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Manchester United vedono gli uomini di Klopp scendere in campo col 4-3-3. In porta Allison, difesa con i soliti nomi a schierarsi davanti all’ex Roma vale a dire Alexander-Arnold, Matip, Van Djik e Robertson. Nella zona nevralgica del campo risiederanno Henderson, Fabinho in regia e il giovane Bajcetic sempre più confermato. In attacco Salah, il ritorno di Firmino e Darwin Nunez.

Risposta del Manchester United di ten Hag con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali c’è De Gea, difesa a quattro composta da Dalot, Varane, Martinez e Shaw. Confermatissima la coppia in mediana tutta brasiliana Fred e Casemiro. A proposito di Brasile, Antony sarà l’esterno destro con Bruno Fernandes trequartista e l’uomo più in forma del momento, Rashford, a chiudere la batteria offensiva. Il terminale offensivo sarà Weghorst.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Liverpool Manchester United vedono favorita la squadra di casa con una quota di 2.38 relativa alla vittoria dei Reds secondo bet365. Sarà dunque ancora il fattore Anfield ad avere la meglio? Altrimenti c’è la possibilità di giocarsi il pareggio a 3.60, con la vittoria ospite a 2.88.

Altamente probabile il segno Gol con una quota addirittura di 1.50 contro i 2.38 del No Gol ovvero una sola (o nessuna) squadra a secco. L’Over 2.5 è anche visto bene dai bookmakers: 1.67 rispetto al 2.20 del segno opposto.











