DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: una sfida ormai leggendaria

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Liverpool Manchester United, ricordiamo naturalmente che questo è il “derby d’Inghilterra”, la rivalità in assoluto più sentita anche se negli ultimi anni sono emerse altre potenze. Resta il fascino di una partita leggendaria, che negli ultimi dieci precedenti vede in vantaggio il Liverpool con quattro vittorie a fronte di altrettanti pareggi e appena due successi per il Manchester United, per di più entrambi ad Old Trafford. Ad Anfield Road si contano dalla stagione 2017-2018 in poi due vittorie casalinghe per il Liverpool più altrettanti pareggi.

Soprattutto i Reds in questa stagione sono andati a vincere a Manchester la partita d’andata in Premier League con un leggendario 0-5 domenica 24 ottobre scorso, match chiuso già nel primo tempo con i gol di Naby Keita, Diogo Jota e due volte Mohamed Salah, che poi nella ripresa avrebbe firmato la tripletta personale con il gol del definitivo 0-5. Per il Manchester United stasera ci sarà la possibilità di una rivincita a Liverpool? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester United sarà garantita per gli abbonati a Sky Sport, con il canale Sky Sport Uno (numero 201) come principale punto di riferimento. Per gli abbonati sarà quindi possibile seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sul sito o con l’applicazione.

LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: SPETTACOLO PURO!

Liverpool Manchester United, in diretta dallo stadio di Anfield Road alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 19 aprile 2022, come recupero della trentesima giornata della Premier League inglese. La posta in palio nella diretta di Liverpool Manchester United sarà importante soprattutto per i Reds di Jurgen Klopp, che stanno lottando per il titolo nazionale contro l’altra metà di Manchester, però questa partita è il derby d’Inghilterra, la rivalità più sentita e quindi mai banale, anche se per lo United in questa stagione potrebbe essere difficile anche solo raggiungere il quarto posto.

In questo periodo il Liverpool sta vivendo una sfida totale con la città di Manchester e stasera il City farà il tifo per i cugini, che sono usciti dall’Europa e rischiano di non andare in Champions League per la prossima stagione. Ci sarà poi la stuzzicante sfida tutta tedesca in panchina tra Jurgen Klopp e Ralf Rangnick, che renderà ancora più intrigante questa sfida sempre imperdibile. Il verdetto di Liverpool Manchester United potrebbe determinare il destino di entrambe le formazioni: che cosa succederà?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Liverpool Manchester United. Tanti impegni per Jurgen Klopp, ma è difficile fare turnover in partite come questa: modulo 4-3-3 con Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti ad Alisson; a centrocampo e in attacco potrebbero esserci più alternative, proviamo ad ipotizzare Henderson, Fabinho e Thiago Alcantara in mediana più Salah, Mané e Diaz che potrebbero essere i titolari nel tridente d’attacco.

Il turnover sarà un concetto relativo anche per Ralf Rangnick. Proviamo disegnare il Manchester United con il seguente modulo 4-2-3-1: in porta De Gea; davanti a lui la difesa a quattro formata da Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Telles; in mediana potrebbero agire Fred e Matic; infine il reparto offensivo con Sancho a destra, Bruno Fernandes in posizione centrale e Rashford ala sinistra alle spalle del centravanti Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Liverpool Manchester United in base alle quote dell’agenzia Bwin. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,46, mentre poi si sale già a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Manchester United ad Anfield.

