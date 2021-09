Diretta/ Liverpool Milan (Youth League) streaming video tv: trasferta inglese

DIRETTA LIVERPOOL MILAN (YOUTH LEAGUE): DURA PROVA PER I BABY ROSSONERI

Liverpool Milan, in diretta mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio della Liverpool Academy, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Youth League. Inizia con una trasferta inglese il cammino europeo del Milan Primavera, pronto ad affrontare la competizione per migliorarsi anche se i rossoneri non sono al top tra le formazioni del campionato Primavera. Per il Milan anche l’inizio del nuovo campionato non è stato dei migliori, dopo il pari all’esordio contro il Sassuolo è arrivato un ko di misura subito in casa del Torino.

Il Liverpool è un club che cura molto il suo settore giovanile, con attenzione e cercando di lanciare talenti che arrivano da tutto il mondo con il sogno di vestire la maglia dei Reds. Tra le formazioni impegnate nella Youth League in questa stagione il Milan sulla carta è la più abbordabile tra le italiane, anche se per la squadra di Federico Giunti, nonostante la falsa partenza in campionato, l’obiettivo è comunque quello di rientrare almeno nel lotto delle formazioni in grado di puntare ai play off a fine stagione.

DIRETTA LIVERPOOL MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Liverpool Milan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita della fase a gironi di UEFA Youth League non sarà disponibile neanche diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione europea di calcio (www.uefa.com) e sui siti ufficiali dei due club.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Liverpool Milan per la fase a gironi di Youth League. In attesa di vedere gli inglesi scoprire le loro carte nella prima partita del girone, ecco quale potrebbe essere la formazione di partenza scelta dal tecnico rossonero Federico Giunti. Il modulo prescelto sarà il 4-3-3, ecco il probabile undici titolare schierato dal 1′ per affrontare gli spagnoli: Pseftis; Kerkez, Obaretin, Stanga, El Hilali; Bosisio, Robotti, Capone; Tolomello, Rossi, Bright.

