Diretta Liverpool Napoli Primavera/ Streaming video tv, 5^ giornata Youth League

Liverpool Napoli Primavera, diretta dall’arbitro croato Tihomir Penijc, è un match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 16.00 presso il Langtree Park di St Helens e sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League 2019-2020. Tre squadre a quota 7 punti comandano nel girone E della Champions giovanile e sono i Reds, il Salisburgo ed i belgi del Gent. Purtroppo il Napoli non è riuscito ad essere competitivo a livello internazionale con la sua Primavera, ottenendo un solo punto nelle prime 4 partite della competizione, incassando complessivamente ben 12 gol nei due precedenti match contro il Salisburgo. Proprio contro il Liverpool, all’andata, i partenopei avevano ottenuto il loro unico punto, mentre in campionato gli azzurri hanno invece incassato un poker contro l’Atalanta. Non dunque il miglior momento per i ragazzi di Baronio che affronteranno un Liverpool che dalla sua rischia ancora l’eliminazione, in una volta a tre contro austriaci e belgi molto complicata, che penalizzerà chi dovesse perdere punti. Battendo il Napoli, il Liverpool potrebbe invece sfruttare lo scontro diretto tra Genk e Salisburgo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Napoli Primavera, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 16.00 e che si disputerà presso il Langtree Park di St Helens, sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Canale 20, collegandosi appunto sul canale numero 20 del satellite. Il match sarà trasmesso sempre in chiaro per tutti in diretta streaming video via internet per tutti con una connessione collegandosi tramite pc sul sito mediaset.play.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Mediaset Play, con i diritti della Champions League giovanili che sono stati appunto acquisiti dalle reti del Biscione anche in questa fase a gironi.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Liverpool Napoli, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 16.00 presso il Langtree Park di St Helens, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Il Liverpool, guidato in panchina da Lewats, sarà schierato con un 4-4-2 disposto con la seguente formazione titolare: Ojrzynski, Williams, Van den Berg, Boyes, Norris, Brewster, Clarkson, Longstaff, Dixon-Bonner, Elliott, Larouci. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Winterbottom, Cain, Clayton, Hill, Koumetio, Morton, Savage. Il Napoli di mister Roberto Baronio opterà invece per un 4-3-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Daniele, Manzi, Senese, D’Onofrio, Potenza, Virgilio, Esposito, Marrazzo, Vrakas, Mancino, Gaetano. In panchina saranno presenti Idasiak, Ceparano, Costanzo, Mamas, Sgarbi, Vianni, Zanon.



