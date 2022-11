Diretta Liverpool Napoli Primavera/ Streaming video tv: commiato dalla Youth League

DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA: PARTITA ININFLUENTE!

Liverpool Napoli Primavera, che verrà diretta dall’arbitro gallese Tom Owen, si gioca alle ore 15:00 di martedì 1 novembre: siamo all’Academy Training Ground dei Reds, dove va in scena la 6^ e ultima giornata nel gruppo A di Youth League 2022-2023. Partita ininfluente per i giovani partenopei, che sono già eliminati dalla competizione: purtroppo la squadra di Nicolò Frustalupi ha dimostrato di non saper reggere il livello di avversarie che sono più abituate a giocare in contesti simili, un solo punto nel girone e settimana scorsa anche una beffarda sconfitta contro i Rangers, che erano stati rimontati in maniera brillante.

Il match di oggi conta solo per il Liverpool, che deve blindare il primo posto dagli assalti dell’Ajax: i giovani Reds hanno 2 punti di vantaggio e con il primato nel girone salterebbero il playoff qualificandosi direttamente agli ottavi, ovviamente un aspetto particolarmente importante nell’economia della corsa al titolo di Youth League. Aspettando ora che la diretta di Liverpool Napoli Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Napoli Primavera sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: ormai sappiamo che le partite delle nostre squadre nella Youth League 2022-2023 sono fornite dall’emittente Sky, dunque l’appuntamento è sul decoder e tutti i clienti, come di consueto, in assenza di un televisore potranno seguire Liverpool Napoli Primavera anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA

Per la diretta Liverpool Napoli Primavera Barry Lewtas opera con un 4-3-3: in porta va Hewiston, davanti a lui dovremmo vedere una difesa con Quansah e Corness schierati come centrali mentre Chambers e Miles operano in qualità di terzini di spinta. Avremo poi un terzetto di centrocampo comandato dal regista basso McConnell; con lui ecco le due mezzali che saranno Bobby Clark e Frauendorf, insidiati da Pilling che può anche giocare come esterno nel tridente. Doak e Kone-Doherty sono qui in vantaggio anche su Ranel Young, come prima punta il favorito dovrebbe essere ancora una volta Koumas.

Per quanto riguarda il Napoli Primavera, è da capire se Frustalupi voglia fare turnover: noi comunque possiamo puntare su un 3-4-3 con D’Avino, Susko e Benedetto Barba a protezione del portiere Turi, mentre davanti a giocarsi il posto da prima punta sarebbero sempre Pesce e Leonardo Rossi (quest’ultimo decisivo nell’ultima di campionato) con Spavone e Lorenzo Russo che si alternano con Bony per fare gli esterni del reparto avanzato, mentre in mezzo al campo possono operare Iaccarino e De Pasquale lasciando a Giannini e Gioielli le maglie come laterali in mediana. Come detto però il fatto che i partenopei siano già eliminati potrebbe mescolare le carte in tavola…











