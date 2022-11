Diretta Liverpool Napoli/ Streaming video tv: grande chiusura (Champions League)

DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI: UNA PASSERELLA TRIONFALE PER SPALLETTI

Liverpool Napoli, diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler naturalmente allo stadio di Anfield Road, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) per la sesta e ultima giornata del girone A di Champions League, a sigillo di una meravigliosa cavalcata per il Napoli di Luciano Spalletti, che finora ha vinto cinque partite su cinque, segnando addirittura venti gol. La diretta di Liverpool Napoli deve in verità ancora sancire a chi andrà il primo posto, che però sarà meritatamente del Napoli a meno che arrivi una imprevedibile sconfitta con almeno quattro gol di scarto.

In ogni caso, sarà naturalmente un test di lusso contro i vice-campioni d’Europa in carica, anche perché il Liverpool di Jurgen Klopp davanti al suo meraviglioso pubblico avrà il dovere di cercare l’impresa per il primo posto, o almeno la vittoria per riscattare l’esito del match al Maradona alla prima giornata, il 4-1 del Napoli che ha lanciato la meravigliosa cavalcata dei partenopei in Europa. Comunque vada, questo girone resterà memorabile, ma sarebbe fantastico concedersi anche una chiusura all’altezza di tutto il cammino svolto fin qui: che cosa ci dirà quindi l’attesissima diretta di Liverpool Napoli?

LIVERPOOL NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Napoli sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Liverpool Napoli saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Liverpool Napoli. Disegniamo per i Reds di Jurgen Klopp il consueto modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari: Alisson in porta; davanti a lui la difesa di riferimento con Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson da destra a sinistra; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Elliot, Thiago Alcantara e Henderson; infine, ecco il sempre temibile tridente d’attacco con Salah, Nunez e Firmino che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto.

Luciano Spalletti potrebbe proporre un turnover ragionato, garantendo riposo ad alcuni titolari, ma comunque schierando giocatori che hanno già garantito prestazioni di rilievo nelle scorse settimane. Ecco allora che la difesa davanti a Meret, nel consueto modulo 4-3-3, potrebbe vedere Di Lorenzo terzino destro, Kim e Ostigard centrali e Olivera a sinistra; a centrocampo invece Ndombélé dovrebbe affiancare Lobotka e Zielinski; infine in attacco ecco Politano e Simeone, in panchina per tutta la partita sabato contro il Sassuolo, per affiancare Kvaratskhelia che agirà come sempre a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Liverpool Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X per il pareggio oppure fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Napoli.











