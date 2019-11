Diretta Liverpool Napoli/ Streaming video tv: grande sfida! (Champions League)

Liverpool Napoli, diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, è il big-match della quinta giornata di Champions League. Appuntamento stasera, mercoledì 27 novembre 2017, naturalmente ad Anfield Road alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) per il girone E. Liverpool Napoli ci riporta con la mente alla splendida vittoria azzurra nel match d’andata, dal quale tuttavia sembra essere passato un secolo. Da quel momento tutto è andato a gonfie vele per i Reds di Jurgen Klopp, balzati al comando del girone con tre vittorie e dominanti in campionato, dove il Liverpool si sta avvicinando a un titolo che manca dal 1990. Per il Napoli invece la situazione è precipitata, almeno in campionato. In Champions League invece il secondo posto è un traguardo ampiamente alla portata degli uomini di Carlo Ancelotti, anche se il patatrac si è consumato dopo il pareggio contro il Salisburgo, quando i giocatori si sono rifiutati di tornare in ritiro, con tutto quello che ne consegue.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Napoli sarà una grande esclusiva di Sky, che proporrà la partita di Champions League ai propri abbonati sul canale numero 201, cioè Sky Sport Uno. In alternativa sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI

Parliamo naturalmente anche delle probabili formazioni di Liverpool Napoli. Jurgen Klopp dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con ben poche sorprese, perché il Napoli è un avversario ostico per i Reds. Di conseguenza ci attendiamo in campo tutti i big, a cominciare da Alisson in porta; davanti a lui la linea difensiva a quattro formata da Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. Qualche dubbio in più potrebbe esserci a centrocampo, dove è comunque favorito il terzetto formato da Fabinho, Henderson e Wijnaldum; in attacco invece ecco il tridente delle meraviglie Salah-Mané-Firmino. Qualche dubbio in più per Carlo Ancelotti, che certamente si prenderà tutto il tempo necessario per stilare la formazione. Meret in porta; davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, i due difensori centrali Manolas e Koulibaly ed infine Hysaj a sinistra. Qualche dubbio dalla cintola in su: a centrocampo potremmo vedere Callejon sulla destra, Zielinski e Allan nella coppia centrale e Fabian Ruiz a sinistra, Insigne alternativa anche per la coppia d’attacco che potrebbe però essere formata da Lozano e Mertens.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico pende tutto dalla parte dei Reds in Liverpool Napoli. Le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai sono eloquenti in tal senso, perché il segno 1 è quotato a 1,45, mentre per le altre due ipotesi si sale di parecchio. Già con il segno X infatti arriviamo a 4,75, mentre il segno 2 varrebbe ben 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella vittoria esterna del Napoli.



