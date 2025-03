DIRETTA LIVERPOOL NEWCASTLE, IN PALIO C’E’ LA CARABAO CUP 2025

Finale imperdibile quella della diretta Liverpool Newcastle in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:30. Presso il Wembley Stadium di Londra gli uomini di mister Postecoglu vanno a caccia del primo trofeo stagionale essendo lanciatissimi verso la conquista della Premier League occupando il primo posto grazie ai loro settanta punti, ben quindici in più dell’Arsenal secondo in classifica. Nel corso della settimana però i Reds hanno vissuto anche una cocente delusione venendo eliminati negli ottavi di Champions League ad Anfield dal Paris Saint-Germain dopo i calci di rigore.

Diretta/ Liverpool Psg (risultato finale d.c.r. 1-5): francesi ai quarti di finale! (oggi 11 marzo)

Il Newcastle è invece sesto nella graduatoria del massimo campionato inglese a quarantasette punti, gli stessi del Manchester City davanti per scontri diretti. La qualificazione all’Europa League è dunque a portata di mano ma in caso contrario vincere la Carabao Cup garantirebbe ai bianconeri un posto nella prossima edizione della Conference League. In semifinale le Gazze erano riuscite ad eliminare un avversario di caratura superiore in questi anni come l’Arsenal.

DIRETTA/ PSG Liverpool (risultato finale 0-1): Eliott in extremis (5 marzo 2025)

DIRETTA LIVERPOOL NEWCASTLE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Liverpool Newcastle non dovrebbe essere trasmessa in Italia. Nessuna emittente pare infatti aver acquistato i diritti per la messa in onda della finale di Carabao Cup, valevole come Coppa di Lega Inglese, per questa stagione e bisognerà dunque affidarsi alla cronaca testuale.

LIVERPOOL NEWCASTLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Newcastle fanno pensare alla riproposizione degli undici di partenza che si sono conquistati la finale nel turno precedente a partire quindi dal 4-3-3 dei Reds di mister Postecoglu con Kelleher, Bradley, Van Dijk, Konate, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Salah, Nunez e Gakpo. Il discorso rimane lo stesso pure sul fronte dei bianconeri allenatori dal tecnico Howe attesi dunque secondo un modulo 4-3-2-1 con Dubravka, Trippier, Burn, Botman, Schar, Hall, Tonali, Guimaraes, Murphy, Gordon ed Isak dall’inizio del match.

Tonali alla Juventus?/ Calciomercato, il bresciano: "Sto bene al Newcastle", ma forse... (27 febbraio 2025)

DIRETTA LIVERPOOL NEWCASTLE, LE QUOTE

Nella finale in programma con la diretta Liverpool Newcastle sembrano essere i Red i favoriti per la vittoria, almeno a giudicare dalle quote fornite dai vari bookmakers. Il pronostico dell’esito finale per quest’ultima gara di EFL Cup considerando i numeri offerti da Snai vede quindi gli uomini allenati dal tecnico Postecoglu come primi candidati per aggiudicarsi il trofeo indicando il segno 1 a 1.60 mentre il successo dei bianconeri, e cioè il 2, verrebbe invece pagato a 4.75. Ci sono inoltre più o meno le stesse probabilità che la sfida si concluda in parità nei tempi regolamentari dato l’x a