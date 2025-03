DIRETTA LIVERPOOL PSG (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA DEMBELE’!

Inizia il match tra Liverpool e Paris Saint Germain. Salah calcia a botta sicura, Nuno Mendes salva sulla linea! Dembelè! La sblocca il Psg! Scambio con Barcola, Dembelè vince un contrasto con Konatè e poi scarica in rete. Konatè ci prova da fuori area, ottima la risposta di Donnarumma. Kvaratskhelia serve Barcola, Alisson salva due volte! (agg. Umberto Tessier)

LIVERPOOL PSG IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Liverpool Psg in tv sarà garantita in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, per cui segnaliamo poi Sky Go o Now Tv per quanto riguarda la diretta streaming video.

SI GIOCA!

Pronti, via: la diretta Liverpool Psg attira in maniera particolare la nostra curiosità, come è giusto che sia tra la capolista della Premier League e quella della Ligue 1, a maggior ragione al termine di una partita d’andata nella quale il Paris Saint Germain ha fatto a lungo molto meglio in termini di gioco, ma alla fine ha vinto il Liverpool, che ovviamente in questo modo si è costruito un margine di vantaggio importante verso il ritorno casalingo di stasera ad Anfield. Curiosamente fra i precedenti non c’è alcun pareggio, i Reds sono in vantaggio con tre vittorie a fronte di due sconfitte su cinque partite totali e il dato più interessante è che settimana scorsa per la prima volta ha vinto la squadra che giocava in trasferta.

Insomma, il calcolo è presto fatto: in passato il Psg ha perso due partite su due a Liverpool e questo dato rende l’idea di quanto sarà difficile l’impresa per i transalpini. Adesso però il passato conta zero: via alla diretta Liverpool Psg! LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. Allenatore: Arne Slot PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakiimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, O. Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LIVERPOOL PSG: FRANCESI PER LA RIVINCITA AD ANFIELD

Dopo un’andata spettacolare e con epilogo a sorpresa, non vediamo l’ora di seguire la diretta Liverpool Psg anche questa sera. Alle ore 21.00 italiane di martedì 11 marzo 2025, naturalmente nel mitico scenario di Anfield, che renderà tutto ancora più bello. Negli occhi abbiamo ancora una partita giocata benissimo dal Paris Saint Germain, che però nel finale è stato beffato dal gol di Elliott che ha consentito al Liverpool di vincere anche la partita nella quale i Reds hanno sofferto di più in tutta questa stagione, indirizzando quindi il verdetto del doppio confronto, che però di certo non possiamo definire chiuso prima della diretta Liverpool Psg.

Forse, anche se sarebbe una consolazione molto modesta, per il Psg l’aspetto positivo è che stavolta non c’è la pressione di andare avanti a ogni costo in Champions League: l’ostacolo è obiettivamente molto alto e c’è l’orgoglio per avere messo così in difficoltà il Liverpool sei giorni fa al Parco dei Principi. Visto in ottica inglese, invece, questo è un passo avanti molto significativo: il Liverpool ha dimostrato spesso di saper giocare benissimo, se poi vince anche quando soffre nulla sarà precluso. Con queste premesse, sarà imperdibile la diretta Liverpool Psg per gli amanti del calcio…

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PSG

Le scelte dei due allenatori potrebbero essere molto simili all’andata per le probabili formazioni della diretta Liverpool Psg, quindi per Arne Slot ecco Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk e Robertson nella difesa a quattro davanti ad Alisson, mentre a centrocampo i tre Reds titolari potrebbero essere Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai, infine il tridente d’attacco potrebbe vedere Salah a destra e Diaz ala sinistra, ai fianchi di Diogo Jota.

La risposta di Luis Enrique dovrebbe prevedere uno speculare 4-3-3 aperto da Donnarumma in porta, con Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes da destra a sinistra davanti a lui nella retroguardia; centrocampo a trazione iberica con i portoghesi Joao Neves e Vitinha e lo spagnolo Fabian Ruiz, infine nel tridente del Psg ecco Barcola e Dembelé, affiancati da Kvaratskhelia, al quale all’andata è stato annullato un gol molto bello.

QUOTE E PRONOSTICO: INGLESI FAVORITI MA…

Inglesi favoriti ma nemmeno troppo nel pronostico secondo le quote Snai per la diretta Liverpool Psg. Infatti la vittoria dei Reds è proposta a 2,10 contro il 2,95 in caso di colpaccio francese ad Anfield. Più gustoso sarebbe il pareggio, perché il segno X ripagherebbe 4,00 volte la giocata chi crederà in questo verdetto.