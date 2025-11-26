Champions League, Diretta Liverpool PSV, streaming video tv: gli olandesi fanno visita agli inglesi in grande crisi in Premier League (26 novembre 2025)

DIRETTA LIVERPOOL PSV (RISULTATO 1-1): INIZIO PRIMO TEMPO

Comincia la sfida che vede scendere in campo Liverpool e PSV. Emozioni fin dai primissimi minuti con gli olandesi che si presentano al dischetto dopo il fallo di mano di Van Dijk. Dagli 11 m si presenta l’ex Inter Ivan Perisic che sceglie il palo di destra, trovando una conclusione imparabile per il portiere avversario.

Il Liverpool torna subito in partita, sfruttando la ribattuta di Szoboszlai sul tiro di Gakpo. Pareggio immediato degli inglesi che vedono poi ammonire Van Dijk. Rete annullata agli olandesi per fuorigioco. (Marco Genduso)

DIRETTA LIVERPOOL PSV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo dire qualcosa circa la storia della diretta Liverpool Psv? Sì, anche se le sfide tra queste due squadre non sono tantissime: ne contiamo sette, però sono tutte state giocate nel terzo millennio e a partire dal 2006, quando i Reds avevano già vinto la Champions League con Rafa Benitez e gli olandesi erano di fatto alla fine di un ottimo ciclo. Abbiamo tra l’altro cinque vittorie – che sono consecutive – per il Liverpool, un pareggio alla prima di sempre (settembre 2006) e la vittoria del Psv Eindhoven nell’ultima, risalente allo scorso gennaio e dunque nel primo girone unico della storia.

L’incrocio più importante è arrivato nei quarti del 2007-2008, sempre in Champions League: al Phillips Stadion il Liverpool aveva dominato trovando i gol di Steven Gerrard, John Arne Riise e Peter Crouch, completando l’opera ad Anfield con la sola marcatura di Crouch, tutte le altre sfide sono state disputate nel corso della fase a gironi. Così accade anche questa sera, ma noi siamo curiosi di scoprire quello che succederà e quindi la parola può passare immediatamente al campo, dove è davvero tutto pronto per la diretta Liverpool Psv! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA LIVERPOOL PSV, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Liverpool PSV dovrete abbonarvi obbligatoriamente a Sky, riuscendo così a vedere anche la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

SPETTACOLO AD ANFIELD

Sfida in piena zona playoff tra queste due formazioni in quel di Anfield. Infatti la diretta Liverpool PSV che si disputerà questo mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 21:00 vede la nona in classifica della fase campionato di Champions League ospitare la diciottesima.

Il Liverpool non sta vivendo una fase positiva della stagione e a confermarlo sono le due sconfitte consecutive in campionato per 3-0 contro Manchester City e Nottingham Forest. In Champions però è reduce dall’1-0 contro il Real Madrid.

Il PSV invece va a gonfie vele in campionato essendo prima in Eredivisie con 34 punti contro i 28 del Feyenoord. In Europa la musica è diversa, ma quantomeno gli olandesi sono riusciti a vincere contro il Napoli e pareggiare con Leverkusen e Olympiakos.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PSV

Il Liverpool giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Alisson in porta, difeso da Joe Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson. A centrocampo ci saranno Szoboszlai e Mac Allister con Salah, Gravenberch e Gakpo alle spalle di Ekitike.

Il PSV invece replicherà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Kovar, protetto dal quartetto arretrato Salah-Eddine, Obispo, Dest e Gasiorowski. Nella zona nevralgica del campo troveremo Veerman, Junior e Man con in attacco Saibari, Perisic e Til.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LIVERPOOL PSV

Favorito il Liverpool a 1.34 contro il PSV a 8.60 e pareggio a 6.20. Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.33 e 3.40.