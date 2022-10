DIRETTA LIVERPOOL RANGERS/ Video streaming tv: Clément Turpin dirige ad Anfield

DIRETTA LIVERPOOL RANGERS: L’ARBITRO

Liverpool Rangers Glasgow sarà diretta dal fischietto francese Clement Turpin. Gli assistenti saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore con Ruddy Buquet quarto uomo. Al Var ci sarà Jerome Brisard e Avar Willy Delajod. Turpin è nato a Oullins il 16 maggio del 1982 e di professione fa il giurista. Il fischietto arriva in Ligue 1 nel 2008 mentre è diventato internazionale nel 2010 quando dirige la sfida Paraguay Costa D’Avorio terminata col risultato finale di 2-2 e valida come amichevole in vista dell’allora imminente Mondiale del 2010.

Lo scorso 11 maggio ha diretto la finale di Champions League Liverpool Real Madrid, l’anno prima invece era stato fischietto della finale di Europa League Villarreal Manchester United. Quest’anno ha già diretto una gara di Champions League, non una qualsiasi cioè Inter Bayern Monaco terminata 0-2 a San Siro a Milano lo scorso 7 settembre. Aveva diretto anche una sfida dei preliminari cioè Benfica Dinamo Kiev terminata col risultato finale di 3-0.

LIVERPOOL RANGERS DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Rangers è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video di Liverpool Rangers. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

LIVERPOOL RANGERS: REDS PER IL RISCATTO!

Liverpool Rangers sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin: alle ore 21:00 di martedì 4 ottobre Anfield ospita la partita valida per la 3^ giornata nel gruppo A di Champions League 2022-2023. Trovato riscatto dopo il ko pesante di Napoli, il Liverpool ha ancora qualche problema: la vittoria sull’Ajax è arrivata nel finale e ha permesso a Jurgen Klopp di rimettersi in corsa per gli ottavi, ma in campionato i Reds faticano e non sono andati oltre un 3-3 casalingo contro il Brighton di Roberto De Zerbi, continuando a preoccupare in una fase difensiva che fino a poco tempo fa era il fiore all’occhiello della squadra.

I Rangers comunque rappresentano un ostacolo abbordabile: finalisti della passata Europa League, gli scozzesi hanno sempre perso e non sono ancora riusciti a segnare, di fatto con zero punti anche questa sera sarebbero tagliati fuori dalla corsa al prossimo turno e avrebbero come obiettivo possibile soltanto la “retrocessione” nella già citata Europa League. Aspettando che la diretta di Liverpool Rangers prenda il via, proviamo adesso a fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme i dubbi e le certezze nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL RANGERS

Per la diretta Liverpool Rangers Klopp potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha giocato contro il Brighton. In difesa dovrebbe tornare Robertson che dunque comporrebbe la linea con Alexander-Arnold, Van Dijk e Matip a protezione di Alisson, a centrocampo invece possibile che Harvey Elliott si riprenda il posto da titolare con Fabinho e Thiago Alcantara, nel caso rimarrebbe fuori Jordan Henderson che eventualmente giocherebbe sulla mezzala. Nel tridente offensivo quasi scontato vedere Luis Diaz a sinistra; sull’altro versante ovviamente ci sarà Salah, mentre Diogo Jota insidia Firmino che pure è reduce da una doppietta e quindi se la gioca.

I Rangers Glasgow devono rinunciare allo squalificato Sands: dunque in mezzo al campo dovrebbero operare Lundstram e Jack senza problemi, con una difesa nella quale Goldson e Ben Davies si mettono davanti al portiere McGregor e Tavernier e Barisic fanno i terzini. Nel reparto avanzato invece dovremmo avere Scott Wright come laterale di destra; sulla fascia opposta Kent è favorito sulla concorrenza, Tillman invece potrebbe giocare come trequartista centrale alle spalle dell’attaccante. Qui Colak, cannoniere di Scottish Premiership, è insidiato da Morelos e Sakala: difficile dire a priori chi giocherà, staremo a vedere.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Liverpool Rangers, partita valida per la 3^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,15 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 8,25 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 15,00 volte la giocata con questo bookmaker.











