Diretta/ Liverpool Real Madrid (Champions) streaming video tv: Reds, serve l’impresa

Liverpool Real Madrid, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 3-1 subito all’Estadio Alfredo Di Stefano al Liverpool serve l’impresa per ribaltare la situazione e proiettarsi verso la conquista della massima competizione europea, già conquistata 2 anni fa. In Premier League il Liverpool ha rotto il tabù di Anfield dove clamorosamente non aveva ancora vinto nel 2021, piegando l’Aston Villa e riportandosi a -3 dalla zona Champions.

Volata per il quarto posto che si prospetta entusiasmante in Inghilterra ma ora Klopp chiede uno sforzo per un avversario che arriva invece col vento in poppa della vittoria nel Clasico. Ricca di emozioni la partita contro il Barcellona, il Real Madrid l’ha spuntata 2-1 e oltre alla corsa Champions crede anche al recupero della Liga, con l’Atletico Madrid che sembrava scappato via e che ora è lontano solamente un punto. I Blancos sono reduci da 6 vittorie consecutive in partite ufficiali e sembrano arrivare all’appuntamento nel loro miglior momento della stagione.

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Real Madrid sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i clienti Sky potranno dunque seguirla sui canali dedicati sul loro decoder e come sempre, in assenza di un televisore, potranno assistere al match di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi per gli abbonati, è usufruibile con l’applicazione Sky Go che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

Le probabili formazioni della sfida tra Liverpool e Real Madrid presso Anfield. I padroni di casa allenati da Jurgen Klopp scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Thiago, Milner, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Zinedine Zidane con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Courtois; Odriozola, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Liverpool Real Madrid, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2,10 volte l’importo investito con questo bookmaker.

