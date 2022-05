DIRETTA/ Liverpool Real Madrid video streaming Canale 5, finale: una vittoria a testa

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID: TESTA A TESTA

In vista della diretta di Liverpool Real Madrid, facciamo un tuffo nella storia che precede la finale di Champions League. Il primo degli otto precedenti fu una finale della allora Coppa dei Campioni giocata a Parigi (al Parco dei Principi): il Liverpool spera che finisca come nel 1981, perché i Reds vinsero 1-0 con gol di Kennedy al minuto 81. Il Real Madrid risponde naturalmente con la finale vinta per 3-1 a Kiev nel 2018 con il gol del vantaggio firmato da Benzema, il provvisorio pareggio di Mané e infine la decisiva doppietta di Bale con gentile collaborazione del portiere Karius.

Vi sono poi anche altri sei precedenti, tutti recenti e in Champions League: gli ottavi del 2009 con doppia vittoria del Liverpool e gol pure per l’italiano Dossena, nei gironi dell’autunno 2014 ecco invece una doppia vittoria del Real Madrid e infine naturalmente i quarti di finale della scorsa edizione, con vittoria casalinga per 3-1 del Real Madrid e pareggio per 0-0 a Liverpool per sancire la qualificazione degli spagnoli in semifinale. In totale, quattro vittorie per il Real Madrid, tre successi del Liverpool e un pareggio, sicuramente è curioso che due formazioni di immensa tradizione si fossero incontrate una sola volta prima del 2009. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID IN STREAMING VIDEO CANALE 5: COME SEGUIRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Liverpool Real Madrid sarà trasmessa sia in chiaro da Mediaset su Canale 5, sia da Sky per i propri abbonati sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 251. Di conseguenza la diretta streaming video di Liverpool Real Madrid sarà disponibile sulle piattaforme Mediaset Infinity e Now TV e tramite Sky Go per gli abbonati.

CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Liverpool Real Madrid, in diretta sabato 28 maggio 2022 alle ore 21.00 presso lo Stade de France di Parigi sarà una sfida valevole per la finalissima di Champions League. Atto finale della più prestigiosa competizione per club tra le due squadre che hanno maggiormente segnato gli esiti di questa edizione. Il Liverpool dopo aver perso d’un soffio il testa a testa per la Premier League contro il Manchester City e aver conquistato FA Cup e Coppa di Lega in Inghilterra ha l’occasione di diventare campione d’Europa per la settima volta.

Sarebbe invece la quindicesima Coppa dei Campioni per il Real Madrid, campione di Spagna nella Liga e capace in questa edizione della competizione di alcune rimonte incredibili. Blancos capaci di eliminare Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester City rimettendo in piedi partite che sembravano compromesse, in particolare quella coi Citizens che nel finale conducevano al Bernabeu e dopo due gol e i supplementari hanno ceduto a un rigore di Benzema. Sfida che promette equilibrio e spettacolo, l’arbitro sarà il francese Turpin.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Real Madrid, match che andrà in scena allo Stade de France di Parigi. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











