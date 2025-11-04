Diretta Liverpool Real Madrid, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Anfield per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Siamo nella grande storia del calcio con la diretta Liverpool Real Madrid, non a caso i precedenti complessivi sono ben dodici, con il Real Madrid in vantaggio grazie a sette vittorie a fronte di quattro successi per il Liverpool e un solo pareggio. A dare ulteriore nobiltà alla sfida fra i Reds e i Blancos ci sono ben tre finali di Coppa dei Campioni/Champions League: la prima fu vinta per 1-0 dal Liverpool il 27 maggio 1981, in un periodo storico in cui l’Inghilterra dominava, successivamente il Real Madrid si è preso però una doppia rivincita grazie ai successi degli spagnoli, 3-1 il 26 maggio 2018 e 1-0 il 28 maggio 2022.

Il dato più curioso è però legato al fatto che negli ultimi anni l’appuntamento è diventato praticamente fisso: nel 2021 il Real Madrid eliminò il Liverpool ai quarti con il 3-1 casalingo seguito dal pareggio per 0-0 ad Anfield; nel 2022 c’è stata la già citata finale, nel 2023 ecco invece gli ottavi di finale, di nuovo fece festa il Real Madrid vincendo addirittura 2-5 in trasferta per poi imporsi 1-0 anche al Bernabeu. Piccola rivincita del Liverpool un anno fa, il 27 novembre 2024 con la vittoria 2-0 nella prima edizione con la fase campionato: scherzi del sorteggio, la diretta Liverpool Real Madrid si ripete anche stavolta, come finirà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se volete vedere la diretta Liverpool Real Madrid in televisione vi basterà sintonizzarvi sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253 se siete abbonati a Sky. Questa piattaforma garantirà la visione del match pure in streaming sull’applicazione Sky Go così come farà pure Now TV.

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID, MERENGUES A PUNTEGGIO PIENO

Si giocherà a partire dalle ore 21:00 di martedì 4 novembre 2025 la diretta Liverpool Real Madrid. Ad Anfield va in scena un vero e proprio big match valevole per la quarta giornata della Champions League 2025/2026 fra due delle squadre più vincenti nella storia di questa competizione e l’esito del match appare tutt’altro che scontato.

I padroni di casa allenati da mister Arne Slot si trovano in decima posizione con i loro sei punti avendo sconfitto l’Atletico Madrid e l’Eintracht Francoforte, nel turno precedente, ed essendo però usciti sconfitti di misura per 1 a 0 dalla trasferta contro il Galatasaray nel secondo impegno europe disputato nel mese di settembre.

In Premier League i Reds hanno invece interrotto una serie di KO consecutivi trionfando nell’ultimo weekend contro l’Aston Villa per 2 a 0, in modo tale da arrivare al terzo posto a quota diciotto. Gli ospiti sono dal canto loro quinti con i loro nove punti, completando l’elenco dei club a punteggio pieno di cui fa pare pure l’Inter.

La compagine guidata dal tecnico Xabi Alonso viaggia a vele spiegate anche nella Liga dove occupano la vetta della classifica a quota trento. Nel campionato spagnolo i blancos sono reduci da quattro vittorie dopo aver rifilato anche un poker senza subire reti al Valencia al Bernabeu, dove una settimana prima avevano abbattuto persino il Barcellona nel Clasico per 2 a 1.

LIVERPOOL REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Real Madrid: modulo 4-2-3-1 iniziale per i padroni di casa di mister Slot con Mamardashvili in porta, Bradley, Konaté, van Dijk e Kerkez dietro, Szoboszlai e Gravenberch nel mezzo, Salah, Wirtz e Gakpo agiranno alle spalle di Ekitiké. Gli ospiti dovrebbero essere schierati a loro volta da mister Xabi Alonso impiegando uno speculare 4-2-3-1 con Courtois fra i pali, Valverde, Militao, Hujsen e Carreras in difesa, Camavinga e Tchouameni in mediana, Guler, Bellingham e Vinicius Jr sulla trequarti dietro a Mbappé.

LIVERPOOL REAL MADRID, LE QUOTE

Si preannuncia un match equilibrato anche esaminando le quote se parliamo dell’esito finale della diretta Liverpool Real Madrid. I bookmakers come ad esempio Sisal ritengono che i padroni di casa possano essere leggermente favoriti per il successo pagando il segno 1 a 2.50 ma gli ospiti non hanno poi così tante chances in meno di aggiudicarsi il successo visto il 2 quotato a 2.60. Alla vigilia è il pareggio ad essere il punteggio meno probabile con l’x dato a 3.75.