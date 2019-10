Diretta Liverpool Salisburgo/ Streaming video e tv: Klopp rischia (Champions League)

Liverpool Salisburgo sarà diretta dall’arbitro , e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre: ad Anfield arriva l’esordio casalingo nella Champions League 2019-2020 da parte dei campioni d’Europa, che però hanno aperto male la loro difesa del titolo. La sconfitta del San Paolo, secondo ko in due anni in casa del Napoli, non ha certamente messo un’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi ma certamente l’ha resa più complessa. Adesso il Liverpool, che in campionato vola a punteggio pieno ed è già a +5 sul Manchester City, ha bisogno necessariamente di vincere per rimettersi in corsa, e dovrà farlo contro una squadra che, pur non essendo al suo livello, alla prima di sempre nei gironi di Champions League ha rifilato sei gol al Genk mettendo in mostra un parco offensivo non da poco, e che sicuramente è in corsa per passare il turno. Vedremo allora in che modo andranno le cose nella diretta di Liverpool Salisburgo; intanto valutiamo come i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Salisburgo sarà trasmessa esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL SALISBURGO

Jurgen Klopp non cambia la sua squadra, e in Liverpool Salisburgo dovrebbe dare spazio agli stessi: classica difesa con Van Dijk e Matip davanti ad Adrian, mentre Alexander-Arnold e Robertson correranno sulle fasce laterali. In mezzo c’è Wijnaldum che spera di avere un posto come mezzala, ma i favoriti restano Henderson e Milner; con loro dovrebbe agire Fabinho che ha ormai conquistato il posto come regista titolare, naturalmente il tridente offensivo rimane lo stesso perché Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané non hanno eguali nella rosa del Liverpool e certamente il loro allenatore non vuole aprire al turnover in una partita così delicata. Il Salisburgo di Jesse Marsch sarà in campo con il 4-4-2, guidato dal sensazionale norvegese Erling Haaland: lui da prima punta con il sudcoreano Hee-Chan Hwang al suo fianco, alle loro spalle invece due esterni offensivi come Minamino (tecnicamente un attaccante) e Szoboszlai che faranno compagnia a due mediani che ben si completano, Bernede a interdire e Junuzovic a creare gioco. Kristensen e Ulmer saranno i terzini di una difesa che verrà completata dai centrali André Ramalho e Wober, in porta invece andrà come sempre Cican Stankovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Liverpool Salisburgo è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i Reds partono nettamente favoriti: vale infatti 1,30 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica il successo interno dei campioni d’Europa. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un somma pari a 6,00 volte quanto investito mentre con la vittoria austriaca, identificata dal segno 2, l’ammontare della vostra vincita corrisponderebbe a 8,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



