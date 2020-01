Diretta Liverpool Sheffield Utd/ Streaming video: Klopp domina la Premier League

Liverpool Sheffield United, in diretta da Anfield, è il posticipo nella 21^ giornata della Premier League 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 italiane di giovedì 2 gennaio. A meno di uno spaventoso tracollo, ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che i Reds riusciranno a vincere il campionato spezzando un digiuno che dura da 29 anni: 18 vittorie e un pareggio, 10 successi consecutivi e soprattutto 13 punti di vantaggio sul Leicester e 14 sul Manchester City, dovendo peraltro recuperare la trasferta di Londra contro il West Ham. Il tutto avendo già vinto Supercoppa Europea e Mondiale per Club, dopo la Champions League: un 2019 stratosferico per Jurgen Klopp che ora punta a iniziare il nuovo anno solare nello stesso modo. Attenzione però allo Sheffield United: le Blades hanno ottenuto un punto nelle ultime due partite ma avevano vinto le tre gare precedenti, e sono entrati in questa giornata con un solo punto di distanza dalla zona Europa League. Certo il pronostico è clamorosamente sbilanciato dalla parte dei padroni di casa; vedremo se nella diretta di Liverpool Sheffield United le cose andranno come previsto, nel frattempo facciamo una breve valutazione sulle probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Sheffield United verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Uno o Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del vostro decoder; gli abbonati, che potranno seguire questa partita di Premier League in esclusiva, avranno anche l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL SHEFFIELD UNITED

Gli impegni ravvicinati potrebbero far propendere Klopp per un po’ di turnover in Liverpool Sheffield United: magari non in difesa dove Van Dijk e Joe Gomez proteggeranno Alisson con Alexander-Arnold e Robertson da terzini, ma a centrocampo potremmo vedere Milner occupare una delle due mezzali e magari anche Naby Keita, dando riposo a Wijnaldum e Jordan Henderson. Da verificare anche il tridente offensivo: scalpita Lallana, già titolare contro il Wolverhampton, ma c’è anche l’opzione Origi che potrebbe portare ad una iniziale panchina per Firmino o magari Salah, rivedendo leggermente anche il modulo (domenica il Liverpool ha di fatto giocato con un 4-2-3-1). Chris Wilder potrebbe invece confermare gli 11 visti all’Etihad: l’unico cambio verosimile riguarda forse la fascia sinistra con Osborn in luogo di Stevens, per il resto Dean Henderson sarà il portiere con una linea difensiva formata da O’Connell, Basham e Egan mentre a destra agirà Baldock, con Fleck a fare da regista davanti alla difesa e due mezzali che dovrebbero essere ancora Besic e Norwood. Davanti, Robinson e Mousset si giocano le due maglie con McGoldrick e Sharp, ma partono in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaro il vantaggio dei Reds nel pronostico di Liverpool Sheffield United: l’agenzia di scommesse Snai ha previsto un valore di 1,23 volte la puntata sul segno 1 che identifica la vittoria della capolista, già con l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) la quota sale fino a 6,25 volte la cifra messa sul piatto mentre con il successo esterno, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, il vostro guadagno corrisponderebbe a 13,00 volte quello che avrete deciso di puntare.



