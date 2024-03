Diretta/ Liverpool Sparta Praga video streaming tv: Jurgen Klopp e l’addio! (Europa League, 14 marzo 2024)

DIRETTA LIVERPOOL SPARTA PRAGA: KLOPP E L’ADDIO

Manca sempre meno alla diretta di Liverpool Sparta Praga e dunque possiamo andare a raccontare qualcosa sull’addio di Jurgen Klopp, che ha già annunciato che lascerà la panchina dei Reds a fine stagione. Il lascito di Klopp sarà comunque straordinario: il manager tedesco è già diventato uno dei quattro più vincenti nella storia della società, affiancandosi a nomi storici come Bob Paisley, Bill Shankly e Kenny Dalglish; potrebbe chiudere al secondo posto, ma intanto ha già vinto i trofei più importanti e cioè la Premier League, dopo 30 anni di attesa, e la Champions League nel 2019, con il derby contro il Tottenham di Mauricio Pochettino.

Adesso Klopp potrebbe regalare al Liverpool un altro trofeo internazionale, ma la sua ultima stagione potrebbe diventare leggendaria: già messa in bacheca la Coppa di Lega, il Liverpool rimane in corsa per la FA Cup e come sappiamo è primo in campionato, avendo anche pareggiato una partita importantissima contro il Manchester City. Salvo crolli clamorosi ha già raggiunto i quarti di Europa League, dunque per Klopp l’addio ad Anfield Road potrebbe realmente essere di quelli gloriosi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIVERPOOL SPARTA PRAGA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Liverpool Sparta Praga, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Liverpool Sparta Praga rappresenta il ritorno degli ottavi di finale di Europa League che andranno di scena oggi 14 marzo 2024 alle ore 21.00, con i Reds che partono con un vantaggio di 5-1 ottenuto nell’andata. Nonostante sembri che la qualificazione sia praticamente garantita per la squadra di Klopp, è fondamentale non sottovalutare gli avversari.

Anche se il risultato dell’andata sembra indicare una netta superiorità del Liverpool, il gol segnato dalla Sparta Praga dimostra che possono essere pericolosi in determinate situazioni. Quindi attenzione, potremmo divertirci molto stasera.

LIVERPOOL SPARTA PRAGA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora l’attenzione di Liverpool Sparta Praga alle loro probabili formazioni e vediamo insieme chi potrebbe lasciare il segno e chi no: Klopp potrebbe schierare Luis Diaz dopo la sua prestazione fantastica contro il City in Premier League, confermando così la fiducia nel giocatore.

Per lo Sparta Praga, si prevede che Karabeg sarà l’uomo principale nell’attacco, dato il suo momento di forma positivo. Entrambi i giocatori potrebbero avere un ruolo chiave nel determinare l’andamento della partita e influenzare il risultato finale.

LIVERPOOL SPARTA PRAGA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote della diretta di Liverpool Sparta Praga grazie all’ausilio del bookmaker Snai: il segno 1 è tinto di rosso è porterebbe ad una moltiplicazione dell’1,3 sull’importo scommesso. Il pareggio distinto dalla X invece ha una quota del 2,5. La vittoria ospite invece con il segno 2 a 5.











