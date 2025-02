Diretta Liverpool Tottenham, spettacolo garantito!

La diretta Liverpool Tottenham delle ore 21.00 sarà valida per il ritorno della semifinale della EFL Cup, o Carabao Cup, a scendere in campo sono due squadre che stanno disputando una stagione molto diversa l’una dall’altra ma che affrontano la partita in una situazione opposta.

Diretta Fiorentina Inter/ Streaming video tv: si riparte dallo 0-0 al 16' (recupero Serie A, 6 febbraio 2025)

I padroni di casa sono i dominatori della Premier League e della Champions League dove sono primi, arrivano alla partita con la voglia di ribaltare la sconfitta 1-0 dell’andata e dalla vittoria 0-2 in casa del Bournemouth, sorpresa del campionato. Gli ospiti invece stanno facendo molta fatica a trovare continuità nei risultati tanto che prima dell’ultima gara vinta 0-2 con il Brentford, era da 7 partite che non vincevano in Premier League, hanno vinto 1-0 la gara d’andata e cercheranno di mantenere il vantaggio per arrivare alla finale.

DIRETTA/ Zalgiris Milano (risultato 42-50) video streaming tv: distanze mantenute! (6 febbraio 2025)

Diretta Liverpool Tottenham, come vedere la partita in streaming video e in tv

Seguire la diretta Liverpool Tottenham di Anfield non sarà semplice per gli interessati, infatti nonostante fino agli scorsi anni i diritti della EFL Cup, o Carabao Cup, fossero stati acquistati da Dazn che la metteva a disposizione dei suoi abbonati ai servizi Standard, dalla stagione 2024/2025 nessuna emittente italiana trasmette le partita della coppa di lega inglese.

Formazioni Liverpool Tottenham, le probabili scelte dei tecnici

Per l’importante gara di ritorno, la diretta Liverpool Tottenham ,i padroni di casa dovrebbero scendere in campo secondo il 4-3-3 di Ange Postecoglu con Kinsky in porta, Pedro Porro, Dragusin, Gray e Spence in difesa, Bentancur, Bissouma e Bergvall in mezzo al campo, tridente d’attacco con Kulusevski e Son sulle fasce e Solanke riferimento offensivo. Gli ospiti invece dovrebbero essere schierati da Arne Slot con un 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, Bradley e Tsimikas gli esterni bassi con Quansah e Van Dijk a completare la difesa, Gravenberch e Mac Allister in mezzo al campo, trequarti composta da Salah e Gakpo sulle fasce Jones al centro alle spalle di Diogo Jota.

Oscar Freire scomparso all’improvviso/ La denuncia della moglie “Avevamo litigato” (6 febbraio 2025)

Quota e pronostico Liverpool Tottenham, il possibile esito finale

La diretta Liverpool Tottenham ci si aspetta essere una gara divertente e ricca di emozioni per tutti i 90 minuti con le squadre che cercheranno di vincere la partita o per ribaltare lo svantaggio o per allungare ed essere più sicuri del possibile passaggio del turno, la squadra di casa rimane favorita per la vittoria finale e l’approdo in finale, in questa stagione hanno sbagliato pochissime partite e sono stati determinati dall’inizio a finire bene la prima stagione senza Jurgen Klopp alla guida, sicuramente ci possiamo aspettare almeno gol da entrambi i lati con le squadre che potrebbero essere lunghe e lasciare qualche spazio in difesa.