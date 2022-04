Diretta Liverpool Villarreal/ Streaming video tv: è semifinale! (Champions League)

DIRETTA LIVERPOOL VILLARREAL: REDS FAVORITI MA…

Liverpool Villarreal sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak: alle ore 21:00 di mercoledì 27 aprile appuntamento con la semifinale di andata della Champions League 2021-2022. Nel tempio di Anfield è tutto deciso? Attenzione a dire così: il Villarreal aveva già stupito tutti eliminando la Juventus con il 3-0 di Torino, ma poi ha saputo superare anche le più rosee previsioni facendo fuori nientemeno che il Bayern Monaco, e dunque ha guadagnato enorme credito portando a una sorta di rivalutazione circa l’operato di un allenatore sottovalutato come Unai Emery.

Probabili formazioni Liverpool Villarreal/ Quote, un duello speciale in porta

Certo il Liverpool resta favorito, e non può che essere così: a dirla tutta i Reds non sono stati perfetti nelle due gare di ritorno ad eliminazione diretta (contro il Benfica hanno incassato 3 gol) ma avevano già indirizzato la pratica nei match di andata, e comunque anche per questa semifinale hanno i pronostici dalla loro parte, pur sapendo che la volata per vincere la Premier League potrebbe togliere qualche energia. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Liverpool Villarreal; aspettando che la partita si giochi, lasciamoci coinvolgere dalle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Probabili formazioni Liverpool Villarreal/ Diretta tv: dubbi per Klopp

DIRETTA LIVERPOOL VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Villarreal non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: delle due semifinali di andata, è stata quella di martedì a venire trasmessa sul satellite. L’alternativa comunque esiste, ma riguarda la diretta streaming video: le partite di Champions League sono infatti fornite da Infinity, la piattaforma legata a Mediaset e alla quale bisognerà naturalmente essere abbonati, così da assistere al match tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL VILLARREAL

Dopo aver battuto l’Everton, Jurgen Klopp nella diretta Liverpool Villarreal potrebbe cambiare qualcosa nella sua squadra: in difesa giocheranno gli stessi, dunque Matip e Van Dijk a protezione di Alisson con Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie laterali, a centrocampo invece dovrebbe tornare titolare Jordan Henderson che agirebbe insieme all’ormai intoccabile Thiago Alcantara e a Fabinho, che con lo spagnolo si dividerà i compiti in regia. Nel tridente offensivo attenzione a Origi tornato a segnare, ma è più probabile una soluzione con Sadio Mané o Diogo Jota da prima punta lasciando Luis Diaz a sinistra, e Salah che partirebbe dalla corsia destra.

DIRETTA/ Liverpool Manchester United (risultato finale 4-0): poker di Salah!

Unai Emery se la gioca con quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1: davanti a Rulli, solito quartetto che prevede Foyth, Raul Albiol, Pau Torres e Estupiñan schierati da destra a sinistra, poi un centrocampo nel quale Capoue sarebbe titolare insieme a Dani Parejo che è di fatto il playmaker della squadra, mentre davanti a loro nella linea dei trequartisti avremmo Lo Celso in posizione centrale con due esterni che possono essere Chukwueze e Gerard Moreno, con Trigueros in ballottaggio. La prima punta sarà Danjuma, che si sta rivelando grande sorpresa della stagione e dunque dovrebbe avere il posto confermato.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo a quelle che sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Liverpool Villarreal. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,27 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore pari a 10,00 volte l’importo investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA