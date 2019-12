Diretta Liverpool Wolverhampton/ Streaming video tv: altra vittoria per Klopp?

Liverpool Wolverhampton, in diretta naturalmente da Anfield Road, si gioca alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 29 dicembre, per la ventesima giornata della Premier League inglese 2019-2020. C’è grande attesa per Liverpool Wolverhampton soprattutto perché sarà la prima volta ad Anfield per i Reds dopo il trionfo nel Mondiale per Club, dunque il pubblico di casa celebrerà i freschi campioni del Mondo, che inoltre sono sempre più vicini a tornare finalmente campioni anche in patria dopo ben 30 anni di astinenza. Il successo per 0-4 a Leicester la sera di Santo Stefano è stato un altro tassello di una Premier League che al momento non sembra avere storia proprio a causa del dominio totale da parte del Liverpool, che ha come priorità di tornare ad essere campione d’Inghilterra. Il Wolverhampton tenterà un’impresa ai limiti dell’impossibile, a maggior ragione perché i Wolves hanno pure avuto un giorno in meno di riposo dopo avere giocato venerdì sera contro il Manchester City, una doppietta davvero micidiale in calendario per chiudere l’anno solare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La copertura in diretta tv di Liverpool Wolverhampton sarà garantita da Sky sul canale numero 201 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Uno. Gli abbonati avranno naturalmente a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL WOLVERHAMPTON

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Liverpool Wolverhampton. Possibilità di turnover ridotte in difesa per Klopp, dunque scegliamo Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson nel quartetto davanti ad Alisson, mentre da centrocampo in su potrebbe esserci qualche variazione in più. Di base comunque indichiamo Keita, Henderson e Wijnaldum in mediana (Milner naturalmente è la prima alternativa) e il tridente di lusso formato da Salah, Firmino e Mané davanti. Come detto, la situazione è ancora più delicata per Nuno Espírito Santo: i suoi Wolves in meno di 48 ore giocano contro Manchester City e Liverpool, fermo restando il 3-4-3 come modulo ci potrebbero essere novità negli interpreti e speriamo che pure Patrick Cutrone possa essere protagonista oggi pomeriggio ad Anfield Road.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico circa Liverpool Wolverhampton con le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti: segno 1 quotato infatti a 1,28, mentre poi si sale già a quota 5,75 in caso di segno X ed infine ecco a 10,00 volte la posta in palio il valore del segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA