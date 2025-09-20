Diretta Livorno Ascoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA LIVORNO ASCOLI: SAPORE DI ALTRI TEMPI!

Con la diretta Livorno Ascoli viviamo quella che possiamo definire una sfida d’altri tempi: alle ore 15:00 di sabato 20 settembre il Picchi ospita la quinta giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, e un incrocio tra due squadre abituate a giocare nella categoria superiore ma anche in Serie A, anche se sono passati anni.

Possiamo dunque considerarla una partita tra due nobili decadute; il Livorno, tornato in terza divisione dopo aver letteralmente dominato il girone di Serie D, aveva iniziato alla grande battendo la Ternana sotto gli occhi di Igor Protti, ma poi ha perso le altre tre gare tra cui quella di Pesaro con un inequivocabile 3-0.

Anche l’Ascoli ha vinto contro la Ternana, tra l’altro al Liberati; poi ci sono due pareggi senza reti contro Pianese e Juventus Next Gen, fino ad arrivare al bel colpo di Perugia con cui i marchigiani sono riusciti a sistemare temporaneamente la loro classifica, così da fare meglio rispetto allo scorso anno.

Gli obiettivi stagionali possono essere diversi, vedremo come procederà questo campionato e intanto vivremo insieme la diretta Livorno Ascoli, aspettando il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte di campo da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DOVE VEDERE LA DIRETTA LIVORNO ASCOLI IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta Livorno Ascoli, se abbonati, sui canali Sky Sport del satellite, mentre la diretta streaming video del match verrà garantita da Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO ASCOLI

Per la diretta Livorno Ascoli dobbiamo notare che Alessandro Formisano non avrà lo squalificato Noce; il braccetto in difesa potrebbe allora farlo Monaco che giocherebbe con Nwachukwu e Baldi a protezione di Seghetti, poi zona centrale del campo nella quale agiscono Welbeck e Hamlili e Biondi (con Mawete come alternativa) e Antoni sono i due laterali, sulla trequarti cerca spazio Diego Peralta che insidia le maglie di Odjer (che può scalare nel settore nevralgico) e Marchesi, in attacco il veterano Dionisi è anche ex della partita e punta il posto di Di Carmine, che ha a sua volta grande esperienza.

Per l’Ascoli di Francesco Tomei ecco un 4-2-3-1 nel quale Pagliai, in gol a Perugia, può giocare terzino destro; sull’altro versante agisce Guiebre, linea centrale di difesa formata da Curado e Nicoletti con Samuele Vitale in porta. Fanno filtro davanti al reparto arretrato Damiani e Milanese, anche se Ndoj ovviamente rappresenta una soluzione di lusso; sulla trequarti dovrebbero agire Silipo e d’Uffizi come esterni (a destra però c’è la candidatura di Del Sole) e Rizzo Pinna in posizione centrale, davanti Gori deve chiaramente guardarsi dalla fortissima concorrenza di Corazza, senza dimenticarsi di Chakir.

LIVORNO ASCOLI: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Livorno Ascoli l’agenzia Snai propone quote che danno i marchigiani come favoriti, visto che il segno 2 che regola la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto investito; il segno 1 per il successo dei labronici porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte quanto messo sul piatto, infine ecco il segno X per l’ipotesi del pareggio con una quota equivalente a 3,10 volte quella che sarà stata la vostra giocata.