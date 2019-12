Diretta Livorno Benevento/ Streaming video DAZN: testa-coda (Serie B)

Livorno Benevento, in diretta dallo stadio Armando Picchi della città toscana, è il primo posticipo della sedicesima giornata di Serie B che si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019. Basta dare un breve sguardo alla classifica e si capirebbe molto su Livorno Benevento: i padroni di casa toscani sono il fanalino di coda della Serie B con appena 11 punti, mentre gli ospiti campani volano e con 34 punti il Benevento è saldamente capolista. Si tratta dunque del più classico dei testa-coda: il Livorno saprà firmare la sorpresa, magari anche grazie al fattore campo, oppure il Benevento di Filippo Inzaghi imporrà la legge del più forte? La scorsa giornata ha confermato le situazioni radicalmente opposte di Livorno e Benevento: i toscani infatti avevano perso per 2-0 sul campo dello Spezia, mentre la capolista campana aveva travolto il Trapani con un eloquente 5-0 al Vigorito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Livorno Benevento in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 18.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO BENEVENTO

Adesso è giunto il momento di scoprire le probabili formazioni previste per Livorno Benevento. Roberto Breda dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1: Plizzari estremo difensore protetto dalla linea a quattro con Delprato, Gonnelli, Bogdan e Porcino; in mediana la coppia formata da Luci e Agazzi, mentre sulla linea della trequarti agiranno Rocca più i due esterni Marras e Marsura in appoggio alla prima punta Braken. Filippo Inzaghi dovrebbe invece disegnare il suo Benevento con il 4-3-2-1 ad albero di Natale: Maggio, Antei, Caldirola e Letizia nella difesa a quattro davanti al portiere Montipò; a centrocampo, con Hetemaj squalificato, ipotizziamo Tello, Viola e Schiattarella quali titolari, mentre Kragl e Sau dovrebbero essere i due trequartisti in appoggio al centravanti Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Livorno Benevento, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Logicamente favoriti gli ospiti, in base alla classifica: il segno 2 è quotato a 2,25. Si sale poi a 3,15 in caso di segno X, infine una vittoria del Livorno varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA