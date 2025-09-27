Diretta Livorno Campobasso streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA LIVORNO CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

LIVORNO CAMPOBASSO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Livorno Campobasso gli abbonati al satellite potranno affidarsi ai canali di Sky Sport, i clienti di Now Tv avranno invece a disposizione il servizio di diretta streaming video.

La diretta Livorno Campobasso ci farà compagnia a partire dalle ore 15:00 di sabato 27 settembre, allo stadio Armando Picchi si gioca per la 7^ giornata nel girone B di Serie C 2025-2026 ed è una sfida interessante tra due squadre che in termini generali possono ambire a un posto nei playoff.

Tornato finalmente in terza divisione, Il Livorno aveva avuto un’emozionale vittoria all’esordio contro la Ternana, sotto gli occhi di Igor Protti che sta combattendo un’altra battaglia; poi a dire il vero si è fermato perdendo ben quattro partite consecutive, ma finalmente è tornato al successo grazie al colpo sul campo del Bra.

Il Campobasso invece arriva da due vittorie in cui non ha subito gol: prima il roboante 4-0 di Pontedera e poi il 2-0 rifilato al Gubbio, come lo scorso anno dunque i molisani possono sperare di correre per la post season se riusciranno a mantenere un po’ di costanza lungo la strada.

A cominciare naturalmente da questa partita che può segnare la conferma per entrambe; aspettiamo dunque che la diretta Livorno Campobasso prenda il via, e intanto come di consueto facciamo le nostre considerazioni circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, in materia di probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CAMPOBASSO

Nella diretta Livorno Campobasso abbiamo il solito 4-2-3-1 per Alessandro Formisano: in porta Ciobanu appare favorito, Leon Baldi e Noce sono i due centrali con Mawete e Antoni schierati sulle corsie laterali, in mezzo al campo può cambiare qualcosa con Nana Welbeck a fare coppia con Hamlili oppure Odjer, sulla trequarti come sempre si candida Diego Peralta ma c’è anche Panaioli, Marinari per le corsie con Biondi o Cioffi mentre è difficile che Dionisi, pure decisivo a Bra, giochi due partite consecutive come titolare e allora l’altro veterano Di Carmine è favorito, occhio anche a Panattoni.

Luciano Zauri ha trovato la formula giusta e potrebbe non cambiare: nel suo 4-3-3 Papini e Celesia proteggono Tantalocchi mentre Cristallo e Martina sono i due laterali bassi, in mezzo al campo il perno di riferimento lo dovrebbe fare Gargiulo che agisce in compagnia di Cerretelli e Lorenzo Di Livio che sono schierati in qualità di mezzali, nel tridente offensivo spingono Ravaglioli e soprattutto Lombari, in gol martedì sera, ma Bifulco è ancora favorito per non parlare di Leonetti, quattro reti in campionato, a riposare potrebbe essere il centravanti Padula che viene incalzato da Magnaghi, qui potrebbe esserci la staffetta.