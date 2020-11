Diretta/ Livorno Carrarese (Serie C) streaming video e tv: derby d’alta Toscana

DIRETTA LIVORNO CARRARESE: DERBY INCERTO!

Livorno Carrarese, sabato 14 novembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Continua la risalita degli amaranto che dopo l’ultimo 3-0 inflitto al Giana Erminio si sono ormai staccati dalla zona play out, agganciando il Como al decimo posto in zona play off. Un cambio clamoroso per il Livorno che a causa della crisi societaria sembrava destinato al ritiro dal campionato, e che invece è riuscito a ribaltare il suo destino. Sarà un esame probante quello di un derby d’alta Toscana contro una Carrarese ancora terza in classifica nonostante la sconfitta interna contro il big match del Renate. 0-2 interno che ha amareggiato gli uomini di Baldini, che hanno visto balzare in testa alla classifica del girone A proprio i brianzoli, facendosi anche controsorpassare dalla Pro Vercelli. D’altronde per i marmiferi la mancanza di continuità è sempre stato il problema principale, la trasferta livornese dovrà dare risposte anche in questo senso.

DIRETTA LIVORNO CARRARESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Carrarese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CARRARESE

Le probabili formazioni di Livorno Carrarese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Dal Canto con un 4-2-3-1: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Sosa, Porcino; Haoudi, Agazzi; Pallecchi, Mazzeo, Marsura; Murilo. Gli ospiti guidati in panchina da Silvio Baldini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Mazzini; Valietti, Borri, Murolo, Imperiale; Pasciuti, Schirò; Calderini, Piscopo, Caccavallo; Infantino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Livorno e Carrarese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.70.



