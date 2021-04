Diretta/ Livorno Como (Serie C) streaming video tv: capolista senza scelta

DIRETTA LIVORNO COMO: PER I LARIANI UN’ALTRA PROVA!

Livorno Como, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. E’ ormai senza scelta la capolista Como, quella che sembrava una comoda marcia di avvicinamento verso la promozione di Serie B è diventata una volata mozzafiato: dopo la vittoria in casa della Carrarese la strada sembrava in discesa per i lariani, che hanno invece frenato due volte in maniera clamorosa.

Diretta/ Virtus Francavilla Viterbese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia

Prima facendosi rimontare 2 gol dal Grosseto in una partita che sembrava vinta, poi crollando nel recupero con l’Olbia: il Como sembra avere il classico “braccino” e ora l’Alessandria è distante solo un punto. Il Como può solo vincere ma dovrà fare i conti con la rincorsa disperata alla salvezza del Livorno, che dopo l’ultimo pari con la Lucchese è rimasto a -3 dai rossoneri e dal penultimo posto in classifica. Sui labronici pesano gli 8 punti di penalizzazione subiti ma dovranno ora reagire per cercare di giocarsi almeno ai play out la permanenza tra i professionisti.

Diretta/ Foggia Paganese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LIVORNO COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Como è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO COMO

Le probabili formazioni della sfida tra Livorno e Como allo stadio Armando Picchi. I padroni di casa allenati da Marco Amelia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Neri; Marie-Sainte, Blondett, Sosa; Parisi, Bussaglia, Castellano, Mazzarani, Gemignani; Braken, Dubiskas. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Gattuso con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Facchin; Allievi, Crescenzi, Solini; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Daniels; Cicconi, Rosseti, Gatto.

DIRETTA/ Casertana Juve Stabia (risultato finale 2-3) streaming. vincono le vespe

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Livorno Como, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4.00 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA