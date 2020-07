Diretta Livorno Empoli/ Streaming video DAZN: Marino rischia il flop (Serie B)

Livorno Empoli, in diretta dallo stadio Armando Picchi e in programma alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio, si gioca per la 38^ giornata della Serie B 2019-2020: derby toscano che rischia di essere contrassegnato dall’amarezza. I labronici, sconfitti anche a Pescara nell’ultimo turno giocato, salutano definitivamente il campionato cadetto: hanno 20 punti di ritardo dalla penultima in classifica, la retrocessione era sancita da tempo e il quadro della graduatoria non fa che confermare come la squadra non sia mai riuscita a trovare ritmo non essendo competitiva per salvarsi. L’Empoli invece ha vanificato la rincorsa ai playoff lo scorso lunedì: travolti in casa dal Cosenza, gli azzurri in questo momento sono decimi e, per andare a giocare gli spareggi, dovrebbero superare almeno due squadre tra la Salernitana e il terzetto Chievo-Pisa-Frosinone. Nerazzurri e ciociari però giocano una contro l’altra, dunque lo scenario si complica non poco; in ogni caso la squadra di Pasquale Marino adesso non è padrona del suo destino. Scopriremo presto come andranno le cose nella diretta di Livorno Empoli, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni del derby toscano.

La diretta tv di Livorno Empoli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

Antonio Filippini, per Livorno Empoli, schiera il consueto 3-5-2 che diventa una sorta di 3-4-1-2 in fase offensiva: Petri potrebbe giocare in difesa insieme a Marie-Sainte e Boben, con Neri confermato come portiere e due esterni che partiranno dal centrocampo e potrebbero essere Morelli e Fremura, e Porcino che spera di avere un posto a sinistra. Luci potrebbe comunque essere titolare in mezzo al campo, ideale playmaker di una mediana che può essere completata dalle mezzali Davide Agazzi e Bellandi; davanti invece il tandem sarà formato da Murilo e Haoudi.

Nell’Empoli il modulo sarà invece il canonico 4-3-3: da valutare se La Mantia possa trovare spazio nel tridente, sostituendo Ciciretti o Bajrami e spostando Leonardo Mancuso sull’esterno. A centrocampo sembrano essere confermati Bandinelli e Frattesi come supporto di Henderson ma attenzione alla candidatura di Samuele Ricci. Difesa a quattro con Gazzola che insidia sia Fiamozzi che Balkovec per avere una maglia da terzino, gli esperti Simone Romagnoli e Maietta dovrebbero avere la conferma come centrali a protezione del portiere, che naturalmente sarà Brignoli.



