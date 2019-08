Diretta Livorno Fiorentina/ Risultato live: derby toscano in amichevole al Picchi

Livorno Fiorentina si gioca alle ore 21:00 di sabato 3 agosto: c’è aria di grande calcio allo stadio Armando Picchi che infatti, come le ultime notizie riportavano, potrebbe presentarsi quasi esaurito. Il derby di Toscana è sempre affascinante, e inoltre mette a confronto i labronici contro una squadra di Serie A; il Livorno ha appena conquistato una sofferta salvezza nel campionato cadetto e per la prossima stagione punta naturalmente a rimanerci facendo magari un salto di qualità e provando a prendersi anche i playoff. Sappiamo invece che la Fiorentina è chiamata a riscattare una stagione davvero pessima, nella quale è affondata fin quasi alla retrocessione; il cambio di proprietà potrebbe aiutare così come il ritorno di Daniele Pradè, adesso però bisognerà valutare se la rosa a disposizione di Vincenzo Montella, e sostanzialmente creata anche con le sue idee, saprà veleggiare verso quelle posizioni europee che competono alla società. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Picchi, mentre aspettiamo che abbia il via la diretta di Livorno Fiorentina.

La diretta tv di Livorno Fiorentina non dovrebbe essere trasmessa in diretta tv, a meno che non arrivino novità legate a variazioni di palinsesto; non sarà dunque disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per tutte le informazioni utili potrete eventualmente rivolgervi agli account ufficiali che entrambe le società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolar modo Facebook e Twitter.

Roberto Breda, confermato sulla panchina labronica, dovrebbe affrontare Livorno Fiorentina con un 3-4-1-2: in porta va Zima, in difesa potremmo vedere Matteo Di Gennaro e Boben, nuovo arrivato, insieme al classe ’98 Delly Marie-Sante che si gioca il posto con Gasbarro. Morganella e Porcino si allargano sulle corsie, in mezzo al campo invece potrebbero giocare capitan Luci e Soumaoro ma da questo punto di vista ci sono tante alternative (per esempio il giovane Del Prato, o Davide Agazzi). Alle spalle dei due attaccanti potrebbe giocare Marsura; il tandem offensivo può essere composto da Mazzeo e Murilo, con Raicevic alla finestra. Nella Fiorentina si aspettano Kevin-Prince Boateng e Lirola; nel frattempo Montella lavora sul 4-3-3 con Ranieri e Ceccherini centrali davanti a Terracciano, Milenkovic probabilmente spostato a destra con Biraghi che invece agirà dall’altra parte. A centrocampo potremmo vedere Benassi e Saponara fare compagnia a Cristoforo, che potrebbe essere impiegato come regista; da valutare anche Bryan Dabo mentre Castrovilli sembra in procinto di passare proprio al Livorno. Giovanni Simeone la prima punta, ai suoi lati potremmo aspettarci Sottil e magari Vlahovic, oppure Eysseric.



