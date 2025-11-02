Diretta Livorno Forlì streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA LIVORNO FORLÌ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, con la diretta Livorno Forlì stiamo per raccontare un’altra partita nel girone B di Serie C e una sfida che ha parecchi precedenti, ma purtroppo davvero pochi (cioè due) che si riferiscono agli anni Duemila, uno dei quali datato anche 2005 e, curiosità questa, nessuno valido per un campionato. Insomma: in questo contesto, a prescindere dalla categoria, Livorno Forlì non si gioca dal 1996-1997, i labronici hanno vinto le ultime quattro partite e non perdono dal marzo 1995 quando erano caduti in casa, l’incrocio più recente si è giocato per la poule scudetto di Serie D visto che entrambe le squadre sono neopromosse.

Metà maggio 2025, qui all’Armando Picchi: 3-1 in favore del Livorno che aveva sbloccato subito con Luca Bonassi per poi raddoppiare all’inizio del secondo tempo, risposta del Forlì con Fabrizio Lilli ma il tris toscano lo aveva fornito Federico Dionisi, e poco dopo Daniele Cardelli aveva parato a Michele Trombetta il rigore che avrebbe potuto riaprire nuovamente i conti. Cosa vedremo invece in questa partita della dodicesima giornata? Chiediamolo ai calciatori che stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco, e noi mettiamoci comodi perché la diretta Livorno Forlì è realmente dietro l’angolo! (agg. di Claudio Franceschini)

LIVORNO FORLÌ STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Abbiamo il solito appuntamento sui canali tv di Sky Sport con la diretta Livorno Forlì, che potrà essere seguita anche in diretta streaming video attraverso Sky Go o Now.

LIVORNO FORLÌ: PER RIALZARE LA TESTA!

Con la diretta Livorno Forlì vivremo un lunch match alle ore 12:30 di domenica 2 novembre 2025, allo stadio Armando Picchi si gioca per la dodicesima giornata nel girone B di Serie C 2025-2026 e troviamo in campo due squadre che si devono riscattare, ma con una classifica assolutamente diversa e 7 punti di differenza.

Fa meglio, decisamente, il Forlì che nell’ultimo impegno ha pareggiato in casa contro il Pineto, ma intanto ha esteso a quattro la serie di partite senza sconfitte e, anche se martedì è stato eliminato dalla Coppa Italia perdendo in casa contro l’Arzignano, in campionato rimane pienamente in zona playoff.

Flop invece per un Livorno che solo nove giorni prima aveva festeggiato il ritorno al successo e tra l’altro contro la Sambenedettese, ma poi ha incredibilmente perso a Perugia contro una squadra che fino a quel momento contava zero vittorie e la miseria di 3 punti raccolti in dieci giornate.

Insomma: entrambe devono tornare a vincere, ma nella diretta Livorno Forlì sono i labronici, in zona playout, a dover fare il salto di qualità avendo molto meno tempo a disposizione, noi studieremo la situazione in campo e a tale proposito facciamo anche qualche valutazione sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO FORLÌ

Per Alessandro Formisano la diretta Livorno Forlì è da affrontare con il solito 4-2-3-1, ma può cambiare qualcosa riguardo gli uomini con una difesa nella quale Gentile può fare il terzino destro con la conferma di Noce e Monaco davanti a Jacopo Seghetti e Antoni come laterale destro, in mezzo al campo possibile che Odjer sia schierato titolare al fianco di Hamlili e poi si passa alla trequarti con Panaioli che può agire al centro spostando Diego Peralta su una delle due corsie, da capire chi tra Biondi e Cioffi sarebbe confermato e ppoi ecco il ballottaggio Dionisi-Di Carmine, due veterani per la maglia da prima punta.

Alessandro Miramari ha fatto turnover in Coppa Italia, in porta conferma torna Martelli e davanti a lui possono giocare Lorenzo Saporetti e Elia con Manetti a fare da terzino destro e Spinelli sull’altro versante. A centrocampo dovremmo rivedere Berti e Ripani, con Menarini invece confermato come playmaker davanti alla difesa; occhio anche a De Risio, davanti Macrì può agire nel tridente con la conferma a destra di Simone Saporetti, come centravanti Miramari dovrebbe puntare su Petrelli.

LIVORNO FORLÌ: QUOTE E PRONOSTICO

Eurobet ci presenta un quadro di grande incertezza per la diretta Livorno Forlì, comunque con i labronici favoriti da appena un quinto di punto che è la differenza tra il valore di 2,50 volte la giocata sul segno 1 e quello di 2,70 volte la posta in palio per il segno 2, che identifica la vittoria dei romagnoli. Puntando sul segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 2,85 volte quello che avrete messo sul piatto.