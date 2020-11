Diretta Livorno Giana Erminio/ Streaming video tv: è sfida salvezza? (Serie C)

DIRETTA LIVORNO GIANA ERMINIO: I LOMBARDI TORNANO DOPO IL COVID

Livorno Giana Erminio, in diretta dallo stadio Armando Picchi, è in programma per la decima giornata del girone A di Serie C 2020-2021 alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 11 novembre 2020, nel contesto di un turno infrasettimanale del campionato di terza serie che prova a marciare ad alti ritmi nonostante il Covid. La diretta di Livorno Giana Erminio vedrà i padroni di casa toscani reduci dalla sconfitta per 3-2 sul campo dell’Alessandria domenica, mentre la Giana Erminio ha saltato addirittura le ultime due giornate e di conseguenza per i lombardi l’ultimo riferimento è la vittoria per 2-1 contro il Como, risalente però a domenica 25 ottobre. La classifica non è esaltante: il Livorno ha 10 punti, anche se va detto che dopo un inizio difficilissimo ci sono stati di recente segnali di ripresa per i labronici, mentre la Giana Erminio è terzultima con 7 punti, anche se naturalmente per la formazione di Gorgonzola vanno considerate le due partite ancora da recuperare.

DIRETTA LIVORNO GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Giana Erminio non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO GIANA ERMINIO

Detto che non è facile confrontare una squadra che ha giocato domenica con una che non scende in campo dal 25 ottobre, vediamo cosa potrebbero dirci le probabili formazioni di Livorno Giana Erminio. Per i toscani disegniamo un modulo 4-4-2 con Stancampiano in porta; difensori Parisi, Sosa, Di Gennaro e Porcino; linea a quattro pure a centrocampo, dove i titolari potrebbero essere Pallecchi, Agazzi, Mazzero e Haoudi; infine Marsura e Murilo per formare la coppia d’attacco. La risposta della Giana Erminio potrebbe invece prevedere il modulo 3-5-2: Pirola, Bonalumi e Montesano nella difesa a tre davanti al portiere Acerbis; folto centrocampo a cinque composto da Madonna, Finardi, Maltese, Pinto e Zugaro; infine Ferrario e Perna potrebbero essere i due attaccanti titolari per mister Albè, il Ferguson della Martesana.

